El Ejecutivo oficializó la renuncia de Sonaly Tuesta Altamirano al cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura, dos días después que ella misma informara que le habían pedido que deje el cargo por criticar a Aníbal Torres.

La resolución suprema 006-2022-MC, publicada este sábado en el boletín de normas legales de El Peruano, señala que la mencionada funcionaria formuló su renuncia al cargo y que resulta pertinente aceptarla.

El texto lleva las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo, y del ministro de Cultura, Alejandro Salas.

El 7 de abril, la propia Sonaly Tuesta informó que le habían pedido que presente su renuncia por haber cuestionado las expresiones del primer ministro, Aníbal Torres, sobre Adolfo Hitler durante un Gabinete Descentralizado en Junín.

“Hoy se me ha pedido la renuncia al cargo de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. ¿La razón? Pronunciarme en contra de la alocución del Premier que emula al genocida Hitler como símbolo de desarrollo. Obviamente, estoy dejando el cargo”, escribió en Twitter.

Horas antes, durante la inauguración de la muestra cultural “Los valores de la civilización Caral”, Sonaly Tuesta criticó que el primer ministro haya usado lo hecho por el fallecido líder nazi, cuando pudo haber puesto de modelo de desarrollo a alguna de las culturas peruanas.

“Si no reconocemos los legados de nuestros antepasado vamos a tener alocuciones tan lamentables como la del premier esta mañana, en la que para hablar de desarrollo emula a un genocida como Hitler”, manifestó la periodista durante el mencionado evento.

“Podría muy fácilmente hablado de la civilización Caral, hablar de los chankas, de los incas y de tantas culturas que tenemos en nuestro país de hombres y mujeres que, con su sabiduría, han construido una mejor comunidad y han construido un mejor manejo de reciprocidad”, agregó.

Alejandro Salas confirmó que le había pedido la renuncia a Tuesta Altamirano luego que ella misma no presentara su carta por iniciativa propia.

“No se sintió cómoda con esas palabras del premier, no debió esperar que le soliciten la renuncia, debió renunciar en el acto y no seguir en el cargo con un premier que no la representaba, según sus palabras”, expresó.

