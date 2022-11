La Fiscalía de la Nación inició una investigación contra la ministra de Cultura, Betssy Chávez, por los delitos de aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. Ello tras el reportaje de Cuarto poder en el que se revela la presunta contratación de los allegados a la ministra en el Estado. Analizamos este tema con Iván Lanegra.





¿Qué piensa sobre las contrataciones en el Estado de personas muy cercanas a la ministra Chávez?

Cuando no se siguieron los procedimientos correspondientes para una contratación, cuando una persona no tiene las cualidades para estar en un cargo y aun así se le nombra, eso ya es irregular, pero se convierte en una situación delictiva cuando un funcionario que tiene poder influye indebidamente en un procedimiento en el cual no debería inmiscuirse, porque se supone que hay un procedimiento de elección. Tenemos también la situación en que la persona que está en el cargo público incumple con las obligaciones que tiene como funcionario; el no haber entregado de manera correcta la declaración jurada de intereses, por ejemplo. Con todo ello podemos ver un indicio de esta conexión.









¿Cómo se puede medir el nivel de responsabilidad de la ministra?

En un caso de nepotismo, el problema se da con el solo hecho de nombrar a un familiar, pero este no es el caso. En los cargos de confianza designan muchas veces a amistades, es muy habitual. ¿Qué está vedado? Cuando el funcionario usa su cargo para que una persona que postula bajo un concurso de reglas gane sí o sí. Pero para esos casos tienes que demostrar que todo eso ocurrió.

¿Cuál sería la sanción política?

En el reportaje se ve que esta persona (Abel Sotelo), que no es funcionario ni familiar, usa los vehículos de Estado; esa acción genera un problema porque usas recursos públicos para fines personales que no vienen al caso. Si fuera tu esposo, bueno, pero no lo es. En una situación ordinaria se le pediría al funcionario que salga del cargo, pero con los antecedentes de este gobierno no sabemos.





VIDEO RECOMENDADO: