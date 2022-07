El ministro Mariano González asegura que ha fortalecido la parte de Inteligencia para poder capturar al extitular de Transportes, Juan Silva, y que esta labor se realizará con el mayor celo posible hasta tener los resultados positivos. Y sobre la serie de escándalos que comprometen al jefe del Estado, refiere que cree en la presunción de inocencia.

Quisiera comenzar por el factor que gatilló que usted asuma el ministerio: Juan Silva. A la fecha, lleva 40 días de no habido. ¿Cuánto tiempo más lo va a estar?

El sistema de justicia está trabajando y la Policía como órgano de auxilio judicial también. Debemos tener fe de que las cosas van a salir como debe ser.

¿Se ha puesto un plazo para dar con la captura?

Este es un sector bien amplio y complicado, tiene muchas tareas. Como lo dije en el Congreso, hay más de mil cien requisitoriados. Sin embargo, entiendo la relevancia de la persona por la que usted me pregunta (...). Pero hablar de plazos sería irresponsable de mi parte.

¿Pero qué acciones concretas ya se han tomado?

Hemos reforzado y vamos a seguir reforzando los equipos de inteligencia. Tenemos la disposición para que los órganos operativos de la Policía trabajen con mayor cuidado y celo, y en eso estamos. En el ámbito de la Inteligencia, los resultados requieren de un tiempo y la determinación y cuidado posible. Estamos trabajando en ello. Y, además, estamos trabajando con los mejores hombres en ese sentido.

Tuvimos un responsable político, pero y qué hay de los operativos. Inspectoría abrió una pesquisa. ¿Cuál fue el resultado?

Todo lo que se tenga que investigar a nivel interno, tanto con Inspectoría como con Integridad, son procedimientos que, como buen abogado, tienen sus tiempos.

Pero eran 30 días el plazo...

Las conclusiones están a cargo de los órganos correspondientes. Pero lo que tiene que tener claro la ciudadanía y también la Policía es que yo no voy a hacer una casería de brujas. Lo que me interesa es que funcione. No ponerse en el plan de encontrar responsabilidades en donde no las hay. Lo que sí, la disposición clara y concreta desde mi despacho es que se tiene que trabajar con mucho más cuidado y celo, tanto en la búsqueda como en la investigación.

¿Cómo se da este acercamiento con el presidente?

He conversado en anteriores oportunidades con él. Inmediatamente me hizo la propuesta, acepté. Y acepté principalmente porque era un reto, vivimos en medio de toda una situación de crispación política y la coyuntura demanda un esfuerzo especial; entonces yo he venido a eso, a tratar de facilitar el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, a tratar de conciliar lo que se tenga que conciliar, a discrepar en muchas cosas también, pero con el debido respeto, y tratar de darle dinamismo a este sector tan complicado.

Se conoce el caso de Sarratea, los US$20 mil, un sinfín de elementos que harían dudar a cualquiera de asumir un cargo. ¿Cuál fue el balance que usted hizo?

Firmemente, creo en las instituciones. Y así como creo en ellas, también en principios y valores que rigen nuestro sistema. En esa línea, creo profundamente también en la presunción de la inocencia. Y el motivo por el cual yo también acepté tiene que ver con que estoy convencido de que el Estado no puede detenerse, independientemente de cualquier cuestionamiento que pueda haber a alguno u otro alto funcionario.

¿Usted cree en la inocencia del presidente?

Soy un hombre de Estado y creo en las instituciones. Y, en esa misma línea, en principios como la presunción de inocencia.

¿El presidente le ha dado su palabra de que no va a intervenir en su labor?

El presidente me ha dado total libertad para trabajar.

¿Qué pasa si le ponen zancadillas a su labor? ¿Tiene su carta de renuncia lista?

Bueno, hasta ahora no he tenido problema alguno...

¿En su gestión tendremos a otro prófugo ligado al círculo presidencial? La cuñada del presidente no acudió a la Fiscalía el lunes, ahí hay un riesgo...

Lo que podría recomendar a todas las personas que tienen algún asunto pendiente, sea como testigos, investigados o en la naturaleza que sea, que lo más conveniente es asistir, rendir las declaraciones.

¿Puede dar su palabra de que no habrá otro prófugo?

Lo que puedo asegurar es que voy a trabajar porque este sector funcione y que nuestra Policía haga el mejor trabajo posible para garantizar la lucha contra la inseguridad y, es verdad, que también en el caso de las personas perseguidas por la justicia puedan rendir cuentas a ella.

¿Está de acuerdo con reducir de 18 a 16 años la responsabilidad penal?

El derecho no puede aislarse de los instrumentos internacionales, pero sobre todo no puede jamás, ni siquiera por la persecución legítima de conductas inadecuadas e ilegales, poner en riesgo la tranquilidad y los derechos –que es lo más importante– de los adolescentes.

Pero es una propuesta del Ejecutivo...

Por eso habrá que discutirse y la decisión que se tome, se tomará. (…) Este sector Interior y la Policía intervienen como última ratio cuando ya los problemas no pueden solucionarse. Frente a problemas estructurales y sociales, no podemos pretender que con la represión o penalizando todo se solucione. Sí, creo que es necesario tener normas definidas y ser drásticos, pero también este es un problema transversal

Su antecesor, Senmache, dijo que quería combatir la delincuencia tomando como referencia al presidente de El Salvador, Bukele. ¿Usted tiene esas referencias?

No, yo no soy admirador de Bukele. Es lo único que le puedo decir.

¿Y cuál es su referencia?

No, yo tengo un trabajo y un camino propio.

TENGA EN CUENTA

“Probablemente tenemos que revisar algunos mecanismos y acciones que se han venido realizando”, dijo González sobre la autoerradicación en el Vraem.

“Si bien es cierto debemos reconocer el derecho consuetudinario, nadie, ni siquiera en razón a ello, tiene derecho a pasar por encima de la ley o vulnerar los derechos fundamentales”, señaló sobre el secuestro realizado por ronderos.