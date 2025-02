Mineros informales quieren Reinfo permanente en la nueva Ley MAPE

Los mineros informales de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) quieren escribir tres gollerías en el texto de la nueva ley MAPE que se viene elaborando en la Comisión de Energía del Congreso.

El primer beneficio que quieren incluir los mineros informales es que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sea permanente, y que sea como obtener un brevete para conducir, es decir, que sea renovado cada cierto tiempo, y con una prolongada vigencia de duración.

El segundo privilegio es que el estudio de impacto ambiental —que es un requisito para estar en el Reinfo— sea subvencionado por el Estado a través del pago de nuestros impuestos. Es decir, con el dinero de todos los peruanos.

CON EL BLOQUE MAGISTERIAL. El 30 de enero, Franco, Palomino, Valverde y Torrealva, de Confemin (izquierda), se reunieron con los asesores de Segundo Quiroz, del BM.

Y la tercera gollería es que se incluya el derecho legal de servidumbre, para que en caso el dueño de la concesión minera no quiera firmar contrato con los mineros informales, el Gobierno de turno resuelva ese problema, y pueda conceder el derecho de explotación, y que los proteja de ser denunciados por invasión.

EN ALIANZA CON BM

Para alcanzar esos objetivos, los principales dirigentes de Confemin han participado en tres mesas de trabajo en la Comisión de Energía —realizadas entre diciembre del año pasado y enero último—, y les han dado plazo hasta el 15 de este mes para presentar sus propuestas para la elaboración de la mencionada ley.

Sin embargo, tal como lo hicieron con la ley de ampliación del Reinfo —aprobada en noviembre último en el Legislativo—, han tocado otra vez la puerta de la bancada del Bloque Magisterial, quienes son sus aliados.

No hay que olvidar que esa comisión está presidida por Paul Gutiérrez, miembro de esa bancada conformada por profesores de la Fenatep del golpista Pedro Castillo, y vinculada al Movadef de Sendero Luminoso, según Dircote.

Perú21 pudo confirmar que, el pasado 30 de enero, el presidente y secretario general de Confemin, Máximo Franco, y Magno Ismael Palomino, militantes de Renovación Popular; Adolfo Valverde, asesor legal y militante de Perú Libre; y José Torrealva, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (La Libertad) y militante de Podemos, sostuvieron una reunión con los asesores del congresista de la mencionada bancada.

Según Palomino, en comunicación con Perú21, la cita se dio porque Quiroz está elaborando un proyecto de ley MAPE, y quiso recoger sus propuestas. “La próxima cita será con él”, añadió el dirigente.

Por su parte, Valverde indicó a este diario que su gremio quiere incorporar además la figura de minería ancestral para que los informales que exploten el terreno de una concesión, y demuestren que lo han hecho mucho antes de que esa concesión haya sido entregada por el Estado, puedan seguir trabajando sin ser expulsados o denunciados como invasores.

Mientras tanto, los mineros informales también han sostenido encuentros con el ministro de Energía, Jorge Luis Montero, y el jefe de la Dirección General de Formalización Minera, Máximo Gallo, a quienes también le han pedido su apoyo. ¿Se lo darán?

DATOS

-El 30 de enero los mineros de Confemin no solo se reunieron con los asesores del congresista Quiroz, sino con el jefe del Reinfo del Minem, Máximo Gallo.

-Tres mil mineros informales serán formalizados prometió ese día Gallo a ese gremio.

-“Sabemos que este registro (Reinfo) es empleado por los (mineros) ilegales para seguir operando con impunidad”, dijo el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés.

DATO LO REVELÓ EL EXMINISTRO BASOMBRÍO

Mueven más de US$ 6 mil millones al año

El pasado 17 de diciembre, el exministro del Interior Carlos Basombrío reveló que la minería ilegal iba a cerrar 2024 exportando al exterior 6 mil millones de dólares, debido al incremento de la onza del oro —que actualmente es de 2,857 dólares—, y “en principio todo” ese dinero se iba a quedar en nuestro país.

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), Carlos Gálvez, en diálogo con Perú21, no solo confirmó la información revelada por Basombrío, sino que aseguró que esa cifra sería mucho mayor, y que incluiría a los mineros informales (Ver entrevista).

Una opinión parecida a la de Gálvez la tuvo el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien señaló a este diario que en esa cifra se debería incluir a los mineros informales.

ENTREVISTA

Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE): “Los mineros informales no se van a formalizar en un año”

Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE.

Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), Carlos Gálvez, existe el peligro de que en el Congreso se pueda aprobar una ley a la medida de los mineros informales, y pide a su sector estar atento.

¿Podrán formalizar a los mineros informales hasta en un año como se tiene previsto según la ley de ampliación del Reinfo?

Ya lo habíamos dicho, todos los procesos de formalización (de los mineros informales) llevan 22 años. Si no se han formalizado en 22 o 23 años, no lo van a hacer en un año, de ninguna manera, y no quieren hacerlo. Pero, para formalizarse, uno tiene que tener la voluntad, y ellos no tienen la voluntad de ser formales.

La otra propuesta que quieren aprobar los informales es la figura de servidumbre, para los casos que el dueño de la concesión no quiera firmar contrato con ellos. ¿Cuál es su opinión?

Sí, claro, es un grupo de delincuentes que quieren que no se les aplique la ley de ninguna manera…

¿Los mineros informales de Confemin quieren que en la nueva Ley MAPE el Reinfo sea permanente?

Es un imposible. Es como decirle: ‘Oiga, deme usted la llave de su casa, y de su carro, y démelo siempre porque (ese carro) me lo quiero llevar cuando a mí me dé la gana’… Los mineros informales en el fondo son ilegales…

¿Desde el Congreso podría aprobarse una Ley MAPE a su medida?

Me temo que es muy posible que aprueben una ley a su medida, pero una ley que sería la aprobación de la ilegalidad y la corrupción… Entiendo que los organismos correspondientes apelarán a todas las instancias legales (en caso ocurra).

SABÍA QUE

-Los mineros informales aportarán gran parte de sus ganancias en las próximas campañas electorales a los partidos que militan, dijo Gálvez.

-Dentro de Confemin hay dirigentes militantes de partidos como Renovación Popular, Podemos y Perú Libre.

-Para Gálvez, en caso se apruebe la nueva Ley MAPE a medida de los mineros informales, la minería formal recurrirá hasta el Tribunal Constitucional (TC).

