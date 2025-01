Mineros informales quieren ahora cambios en el Minem

No solo han impuesto su agenda en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, sino que ahora quieren poner y sacar funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Los dirigentes de los mineros informales, Máximo Franco, de Confemin, y Lázaro Clemente, de Cenami, dijeron a Perú21 que, el martes último, solicitaron al flamante titular de la Dirección General de Formalización Minera, Máximo Gallo, que cambie al alto funcionario del Minem, Alberto Rojas, quien participó un día antes en la mesa de trabajo de la citada comisión como representante de esa cartera.

Según Franco, hoy tendrán una nueva reunión con el titular del Minem, Jorge Montero, y en esa cita le pedirán que Rojas sea separado. Por su parte, Clemente señaló que si el Minem no lo cambia, su gremio podría salirse de la mesa de trabajo.

Lo quieren fuera de ese ministerio porque alegan que no les ayudó en el proceso de formalización.

MINERÍA ANCESTRAL

El último lunes, en la presentación del borrador del dictamen de la Ley MAPE, en la citada comisión, se planteó incluir la figura de la minería ancestral, que promovería las invasiones en las concesiones mineras y que protegería a este grupo de ser denunciados.

“Lo que estamos diciendo es que de ese 97% (de mineros informales sin Reinfo), hay un 75% que realiza labores de minería ancestral o tradicional. (En caso los mineros ancestrales ingresen a una concesión), no pueden ser (calificados como) ilegales. Casi todo el 97% estamos en esa condición (dentro de concesiones). Y si (las empresas) no nos dan el contrato es porque justamente no les conviene a ellos”, señaló Franco Bequer.

El asesor legal de Confemin, Adolfo Valverde, señaló a este diario que otra propuesta que tiene su gremio es reducir los años de concesión minera a solo ocho años.

El asesor legal de Confemin y militante de Perú Libre, Adolfo Valverde, dijo a Perú21 que la propuesta de su gremio es reducir los años de concesión minera.

“En caso se apruebe la ley, los que tengan una concesión de 20 o 30 años, y ya haya pasado ese tiempo máximo (de ocho años), no podrá seguir teniendo esa concesión, y tendrá que ser entregada nuevamente”, concluyó. Propuestas que, sin duda, quebrantarían la seguridad jurídica en el sector minero y ahuyentarían las inversiones.

