Mineros informales e ilegales quieren extender cinco años más el Reinfo

Por cuarto día consecutivo, durante la mañana y la tarde de ayer, la avenida Abancay fue tomada —en el carril con dirección del Rímac a La Victoria—, a la altura del Congreso, por camiones de carga y un bullicioso contingente de mineros informales provenientes de Ayacucho, Arequipa y Puno, afiliados a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal de Perú (Confemin). Estos se suman a los mineros ilegales, que han tomado la vía Nazca - Arequipa, y exigen un Reinfo indeterminado.

MIRA: [EN VIVO] Congreso aprueba que el ministro de Energía se presente este viernes por el Reinfo

Desde el lunes último, los manifestantes bloquean la Abancay lanzando estribillos, con megáfonos y micrófonos, que van desde exigir al Parlamento la ampliación del Reinfo hasta arengas contra algunos medios de prensa y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.

Alrededor del mediodía de ayer, Perú21 fue testigo de que un grupo de cuatro dirigentes de dicho gremio (Confemin) ingresó al Parlamento para reunirse con el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, para presentarle su propuesta de extensión de cinco años del Reinfo.

Imagen

ampay. Dirigentes de Confemin visitaron a Fuerza Popular.

Entrevista a uno de los asesores legales de la Confemin, José Farfán.

La reunión se dio a menos de 24 horas de que el Ejecutivo aprobara, el miércoles último, en sesión de Consejo de Ministros, el proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que plantea —en la página 59 del texto— una ampliación de seis meses del Reinfo (Ver pág. 3).

REUNIÓN CON FP

La propuesta de ampliación del Reinfo por parte del Ejecutivo se da, se recuerda, pese a que dicho registro ha recibido alarmantes cuestionamientos realizados por la Sociedad Nacional de Minería —que indica que en esa base de datos hay mineros ilegales camuflados de informales— y del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, quien la semana pasada se opuso a que haya una ampliación.

Al acabar la reunión con FP, el asesor legal de Confemin, José Farfán, señaló a Perú21 que la movilización no se irá de Lima hasta que no se apruebe una extensión del Reinfo por cinco años, y adelantó que podrían aceptar que sea no menor a dos años, pero no los seis meses que sugiere el Ejecutivo en la nueva ley.

Proyecto de Ley MAPE enviado por el Ejecutivo al Congreso.

“Nosotros hemos pedido cinco años (para la ampliación del Reinfo), de manera realista. No es mucho tiempo, porque esta labor es ancestral, y necesita una norma de largo plazo. El Gobierno dice seis meses de ampliación, pero en seis meses no se va a formalizar ni medio minero más”, aseguró.

MUCHO SERÍA INTERPELADO

El vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, señaló a Perú21 que debido a la demora de dos años en la entrega de la Ley MAPE y a los problemas que hay en la formalización minera, pues no hubo buenos resultados con el Reinfo, su bancada no descarta presentar una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho.

Por el momento, FP ha presentado una moción para que Mucho asista hoy al Pleno del Congreso, y explique los alcances de la referida ley, el motivo por el que quiere ampliar seis meses el Reinfo, y el porqué se ha demorado dos años en aprobarla y enviarla al Legislativo.

Al ser consultado si es que su bancada apoyará la prórroga de ese registro de mineros informales, Alegría dijo: “Creemos que si va a existir una ampliación (del Reinfo), tiene que ser con reglas claras, precedimientos, normas y etapas”. Sin embargo, precisó, es un problema del Gobierno, y no del Congreso.

SABÍA QUE

-La Comisión de Energía sesionará hoy, y estarán presentes los dirigentes de los mineros.

-Confemin publicó un comunicado en el que rechaza la nueva Ley MAPE.

-Reuniones con otras bancadas habrían sostenido los mineros, señaló el vocero de FP.

-El martes 26 está citado el titular del Minem a esa comisión.

-“Se han demorado más de dos años en enviar la ley MAPE. No descartamos interpelar al ministro de Energía y Minas”, dijo el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría.

-“Hemos pedido cinco años (para extender el Reinfo). Veremos cómo llegamos a un entendimiento”, dijo José Farfán, asesor legal de Confemin.

VIDEO RECOMENDADO