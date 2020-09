La primera dama, Nadine Heredia, aún no será citada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por el aporte económico que habrían hecho los mineros ilegales a la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2010.

El grupo de trabajo acordó convocar al dirigente minero Víctor Chanduví para que demuestre con pruebas lo que dijo en una entrevista con Perú21 sobre el presidente Humala, la primera dama, su familia y otros personajes cercanos al gobierno.

"El nacionalismo hizo lo posible por evitar la investigación, ahora quieren que busquemos pruebas (sobre los aportes), pero esa no es nuestra función. Quieren blindar a la pareja presidencial", sostuvo el congresista Héctor Becerril, integrante de Fiscalización.

El legislador de Fuerza Popular –quien planteó el domingo citar a la primera dama– explicó que Víctor Chanduví debe demostrar con fundamentos sus acusaciones para que la comisión evalúe citar a Heredia y los demás supuestos implicados en este caso.

A su turno, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong, dijo que aún no hay por qué llamar a la primera dama, pues "no es funcionaria ni tiene cargo" en el Poder Ejecutivo. "No debemos alterar el orden de la investigación", declaró tras la sesión.

El martes, Nadine Heredia dijo que los aportes a la campaña electoral de Gana Perú se han declarado “conforme a ley” y que no hay nada por aclarar. “No nos vamos a prestar a ningún tipo de show mediático”, señaló la esposa del jefe del Estado.