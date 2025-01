Poderosa denuncia que ilegales extrajeron minerales por $300 millones de su concesión

La Minera Poderosa, que opera en la provincia de Pataz, región La Libertad, reveló que sufrió pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares durante el primer semestre de 2024 por culpa de la minería ilegal dentro de sus concesiones.

El dato fue expuesto por Pablo De la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la compañía, durante su intervención en el programa 'Diálogos Mineros', producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

De acuerdo con De la Flor, la situación ha alcanzado niveles críticos, con la identificación de hasta 450 bocaminas ilegales operando dentro de los terrenos que fueron concesionados a la empresa.

“Los cálculos son respecto a la salida de volquetes cargados de mineral de nuestras propias concesiones, estimados en unos US$ 300 millones de pérdidas en el primer semestre (de 2024)", detalló.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado para regularizar la minería artesanal, también fue cuestionado por De la Flor, quien señaló que este mecanismo ha sido utilizado para legitimar prácticas ilegales.

“Es lamentable cómo se está empleando este instrumento para amparar la extracción ilícita de minerales”, comentó.

La minería ilegal no solo afecta la producción de Minera Poderosa, sino que tiene un impacto más amplio en el país. Según De la Flor, las pérdidas económicas no se limitan a la empresa, ya que generan menores niveles de productividad, reducción del empleo formal, caída en los pagos de impuestos y una disminución de transferencias por canon minero a los gobiernos regionales. En total, se estima un perjuicio de US$ 6,000 millones al sector minero formal en el Perú.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO