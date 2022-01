El sector petrolero sigue sin ser atendido por el gobierno de Pedro Castillo a pesar de los reiterados pedidos para que se tomen cartas en el asunto. La situación es grave: el Lote 192 –el más importante del país– sigue inoperativo y vandalizado ante la desidia del Ejecutivo, el viernes 31 volvieron a atentar contra las tuberías del Oleoducto Norperuano provocando un derrame, se han tomado otros lotes petroleros y el Viceministerio de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sigue descabezado desde hace dos meses.

Todo ello ha dejado a la deriva un sector que resulta esencial para la reactivación económica y el bienestar de miles de familias. Según la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, hasta noviembre del 2021 se recibió un total de S/ 2,441 millones por concepto del canon de la producción de hidrocarburos.

Este monto podría ser mayor si es que se potenciaran los lotes 95 y 67, que funcionan a su mínima capacidad, y se reactivaran los lotes 8 y 192. Todo queda en las manos de Castillo.

VICEMINISTRO URGENTE

El especialista en energía y minas, Anthony Laub, explicó que el gobierno de Pedro Castillo ha mostrado tener nula capacidad técnica para atender las paralizaciones en el sector y que bajo “su política gubernamental” difícilmente se podrá avanzar.

“Llama la atención que el sector que debería ser el más relevante, esté absolutamente paralizado. No existe un viceministro y encima le han encargado el área al viceministro de minas, que no sabe mucho de ninguna de las dos áreas. Además, el director general de hidrocarburos renunció. Este gobierno sigue degradando el sector y así seguiremos en negativo”, dijo a Perú21.

Por otro lado, criticó la manera cómo el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se jactó de resolver el conflicto de Las Bambas. “Según él, permitir la toma de carrethttps://peru21.pe/noticias/petroleo/eras, instalaciones, romper tuberías será un éxito siempre y cuando no enfrenten a los violentadores”.

Por su parte, el director general de Enerconsult, Carlos Gonzales, recordó que se ha dejado de generar una renta bruta de un millón y medio de dólares diarios con la paralización de los lotes 8, 101 y 192.

En esa línea, también criticó que hasta la fecha no se designe al funcionario especializado del Minem y la inacción del gobierno por no proteger el sector. “Tenemos dos meses sin viceministro de Hidrocarburos. Dos semanas sin director general de hidrocarburos. Así, en esas condiciones, es difícil pensar en reactivar la producción. Es más, será difícil siquiera mantenerla. En el sector minero ya se sienten los efectos de una política de desatención, en el sector petróleo ocurre lo mismo. ¡El gobierno no atiende nada!”, declaró.

