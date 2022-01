El flamante presidente del directorio de Perupetro, Daniel Salaverry, se tendrá que guardar sus “más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública”, pues no podrá ejercer funciones hasta que la Contraloría General de la República remita un informe en que precise si cuenta con el perfil para ocupar el cargo.

Así lo señaló el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, quien participó ayer en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, para responder sobre las razones que justifican el nombramiento del excongresista en la empresa estatal.

“El señor Daniel Salaverry no puede hacer uso de sus facultades porque todavía no ha sido designado por la junta de accionistas. Entonces, lo que le hemos indicado es que la designación va a ser posterior al resultado que dé la Contraloría. Es decir, el informe de Contraloría va a decidir las cosas”, aseguró González.

Sin embargo, durante su presentación, el ministro no respondió las preguntas de los congresistas sobre los motivos para elegir a Salaverry en el cargo. En vez de ello, volvió a responsabilizar a la junta de accionistas y a la Contraloría de tener el voto final.

“Si la junta de accionistas niega (el nombramiento de Salaverry), no puede tomar posesión de su cargo. En este momento no puede ejercer mientras no se reúna la junta. En la junta hemos optado por esperar el dictamen de Contraloría”, reiteró.

Polémica designación

El pasado 9 de enero se publicó la resolución del nombramiento de Salaverry en Perupetro. Uno de los primeros en pronunciarse fue el contralor general Nelson Shack, sobre quien ahora recae el peso de la cuestionada decisión del Ejecutivo.

“Zapatero a sus zapatos. Es necesario que se cumplan los perfiles de cada uno de los puestos y eso no solo está reglado en las normas, en este caso en la ley de Perupetro”, dijo Shack en ese momento.

Tenga en cuenta

El titular de Energía y Minas aseguró ante el Congreso que Salaverry no podrá ingresar a oficinas de Perupetro mientras la junta de accionistas no “ le dé el pase ”.

”. González negó que haya existido “ injerencia o insinuación ” del presidente Pedro Castillo, en “ apoyar o pagar un favor político ” con esta designación.

” del presidente Pedro Castillo, en “ ” con esta designación. Como se recuerda, en la segunda vuelta electoral el excongresista de Fuerza Popular apoyó a Pedro Castillo.