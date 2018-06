Milagros Salazar sobre Susana de la Puente: "Era imposible que siguiera en el cargo"

Solo dos días después de que el Ministerio Público anunciara que abrió investigación formal a Susana de la Puente , el Ejecutivo dio por concluidas sus funciones como embajadora del Perú en el Reino Unido.

Ayer, el Gobierno oficializó su decisión a través de una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano. De esta manera, De la Puente tendrá que regresar al país para ponerse a disposición de la justicia, que la investiga por presuntamente haber recibido dinero ilícito de Odebrecht.

En febrero pasado, el ex directivo de la empresa brasileña, Jorge Barata, manifestó al fiscal José Pérez que entregó US$300 mil a la ex funcionaria para que los use en la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski de 2011.

La banquera rechazó esa versión en un breve pronunciamiento. Días después, ya en marzo, comunicó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que colaboraría con las investigaciones que se realicen.

“Le expreso mi entera disposición a comparecer ante las instancias del Ministerio Público”, manifestó.

CONFÍA EN ELLA

Tras conocer este hecho, el legislador oficialista Juan Sheput salió en defensa de Susana de la Puente. “Confío en Susana, es una persona honorable y con sus explicaciones saldrá bien librada de este asunto”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Por su parte, la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, saludó la decisión del Gobierno, pero cuestionó que De la Puente no haya dado un paso al costado por su cuenta. “Era imposible que siguiera en el cargo”, expresó a Perú21.