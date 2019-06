Sobrino de Milagros Salazar trabajó en el Congreso y negó parentesco con la fujimorista en declaración jurada

El sobrino de la parlamentaria de Fuerza Popular Milagros Salazar, Ezrra Meléndez Salazar, trabajó un año en el Congreso de la República y negó ser pariente de la legisladora en su declaración jurada con el fin de asegurarse el puesto de trabajo.

En un reportaje de Punto Final, se supo que el proceso de contratación de Meléndez Salazar como auxiliar en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología —que preside el fujimorista Carlos Ticlla— ocurrió el 17 de agosto del 2018 por un salario de S/2600 mensuales pese a no poseer estudios superiores ni relacionados al cargo que iba a ejercer.

En torno al evidente caso de nepotismo, la legisladora Milagros Salazar afirmó desconocer si su sobrino trabaja o no en el Hemiciclo. "Yo no contrato al personal. Yo no respondo por otro despacho, lo correcto es ir a esa comisión a preguntar si trabaja o no", expresó.

Se supo que el congresista Carlos Ticlla tras asumir como presidente de dicha comisión envió la solicitud al oficial mayor del Legislativo para promover la contratación del sobrino de Milagros Salazar. Solo cuatro días después, el pariente de la fujimorista se convirtió en auxiliar del grupo legislativo que trabaja de la mano con la Comisión de Educación que presidente Milagros Salazar.

"Cuando asumí la presidencia de la Comisión de Ciencias, se apersonaron muchas personas a solicitar un puesto de trabajo...entonces, el joven Joel llegó suplicando, que lo necesitaba urgente y tuve que contratarlo como asistente", indicó Ticlla al dominical.

Según el Código de Ética del Congreso, un legislador no puede contratar a un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. En tanto, la Ley General de Nepotismo señala que los congresistas que contraten a parientes, serán procesados en el Poder Judicial.



Al finalizar la emisión del reportaje, Latina dio a conocer que Joel Melendez Salazar renunció a la Comisión de Ciencias con fecha de cese registrado el 10 de junio; sin embargo el documento fue sellado el 19 del mismo mes.