Milagros Salazar sobre salida de congresistas: "La corrupción y PPK ganan con esto"

La vocera alterna de Fuerza Popular (FP), Milagros Salazar, manifestó que no fue una sorpresa para ellos la renuncia de Luis Yika a la bancada de Fuerza Popular.

"Tenía actitudes y conductas que demostraban que no tenían la intención de seguir en Fuerza Popular. La corrupción y el presidente Pedro Pablo Kuczynski son los que ganan con esto", indicó a Perú21.

Milagros Salazar consideró que estas renuncias -12 hasta la fecha- "no son por nada", pero que dentro de su grupo parlamentario no pueden negociar "como lo hace el jefe de Estado".

"El presidente no ofrece nada de su bolsillo, la gente no es tonta y sabe que se está jalando parlamentarios con la plata de todos los peruanos", resaltó.

Asimismo, Milagros Salazar señaló que dentro de su bancada no tienen miedo de quedarse con pocos legisladores, siempre y cuando tengan "moral".

"Prefiero quedarme con cinco en la bancada pero que tengan la capacidad moral para cuestionar la incapacidad del Gobierno", afirmó.

Por otro lado, la fujimorista señaló que es una "decepción" que la Fiscalía allane locales o personajes vinculados a Fuerza Popular.

"Ojo que yo no estoy en contra de que lo hagan, pero lo que no es válido es que sea solo a nuestro partido y no allanen la casa de Susana de la Puente, Luis Alva Castro, Susana Villarán y hasta el propio Carlos Bruce", sostuvo Milagros Salazar.