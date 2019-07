Milagros Salazar se quebró ante la Comisión de Ética al defenderse de acusación de nepotismo

Mientras daba su descargo por presunto nepotismo luego que su sobrino directo fuera contratado en el Congreso de la República, la parlamentaria de Fuerza Popular , Milagros Salazar , se quebró ante sus colegas de la Comisión de Ética.



"Esto a mí me parece una persecución política, quieren manchar mi honor y mi imagen y no lo voy a permitir. Yo estoy con descanso médico, pero he venido acá a dar la cara, por que yo no me corro, presidenta", dijo la legisladora con la voz entrecortada.

Como se recuerda, el sobrino de Milagros Salazar, Ezrra Meléndez Salazar, trabajó durante un año en el Congreso y negó ser pariente de la legisladora en su declaración jurada.

La Comisión de Ética decidió archivar la denuncia por nepotismo contra la fujimorista Milagros Salazar.​

LA DENUNCIA​

En un reportaje de Punto Final, se supo que el proceso de contratación de Meléndez Salazar como auxiliar en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología —que preside el fujimorista Carlos Ticlla— ocurrió el 17 de agosto del 2018 por un salario de S/2600 mensuales pese a no poseer estudios superiores ni relacionados al cargo que iba a ejercer.

En torno al evidente caso de nepotismo, la legisladora Milagros Salazar afirmó desconocer si su sobrino trabaja o no en el Hemiciclo. "Yo no contrato al personal. Yo no respondo por otro despacho, lo correcto es ir a esa comisión a preguntar si trabaja o no", expresó.