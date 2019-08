La vocera titular de Fuerza Popular, Milagros Salazar, descartó la noche del martes que su bancada haya sido obstruccionista con el Ejecutivo y, si bien reconoció errores de su agrupación, aseguró que han ido corrigiéndolos “cada año”.

“Un cliché que nos han puesto es que hemos sido obstruccionistas. Decían que éramos obstruccionista, pero hace unos días salió el ex ministro de Economía Alfredo Thorne y señaló que en el Congreso se ha trabajado de manera armónica. Entonces, es totalmente falso que hayamos sido obstruccionistas. Sí, hemos tenido errores que tenemos que corregirlos cada año, y se hace el esfuerzo”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

En otro momento, Salazar consideró que el fiscal José Domingo Pérez encabeza una "persecución política" contra Keiko Fujimori y su agrupación. Cuestionó, en esa línea, que "un día antes" de la audiencia de casación con la jueza Susana Castañeda se realicen allanamientos vinculados a Fuerza Popular.

"Esta es una persecución política, ya es evidente. El actuar del fiscal José Domingo Pérez y el fiscal Vela no condicen con la función que corresponde a la fiscalía. Ellos siempre un día antes de que algo se resuelva con Keiko Fujimori, algo hacen, y eso no está bien. Es la única que no ha sido funcionaria pública y es la única que está presa", señaló.

Finalmente, la legisladora consideró que el presidente Martín Vizcarra al postergar el diálogo con el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, demuestra que "no quiere consensos ni trabajar por el país".

“Es lamentable que no tenga la disposición de diálogo porque su única agenda es el adelanto de elecciones o el cierre del Congreso, confrontar por confrontar”, lamentó.