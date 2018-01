Milagros Salazar: "PPK ha logrado jalarse a congresistas fujimoristas"

En los últimos días se publicaron encuestas que reflejaron el sentir de la población respecto al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), su gobierno, y los liderazgos políticos en el fujimorismo tras la liberación de Alberto Fujimori . En esta entrevista la vocera alterna de Fuerza Popular (FP), Milagros Salazar, comenta las cifras.

PPK bajó en su aprobación y en Datum llegó su punto más bajo: 20%. ¿Cuál es su análisis de esas cifras?

Hay varios indicadores. Uno de ellos es que, en este año y ocho meses que tiene el presidente en su cargo, no hay ningún resultado que haya beneficiado al ciudadano de a pie. El otro indicador es que no hay ninguna persona, salvo sus ministros, que piense que él no negoció algo para permanecer en el cargo. Tercero, que ha mentido, no hay credibilidad en el presidente. Cuarto, esa falta de credibilidad es fruto de su vínculo directo con Odebrecht. Estos indicadores nadie no los puede desconocer, no hay ningún mago que pueda decir lo contrario. Son las pruebas tangibles de la incapacidad de este gobierno.

¿Solo el presidente es responsable de estos indicadores?

Los partidos políticos tampoco han cumplido su rol fiscalizador. Ahora, posindulto, sí quieren vacarlo, sí dicen que no llegará a 2021. Bien cómodos ahora, pero que asuman su responsabilidad. Esta crisis también es originada por esas personas frustradas, esas bancadas que tomaron cómodamente una posición de encubrir la corrupción. Nosotros hemos sido consecuentes desde el inicio, no nos hemos prestado para ninguna componenda, para ningún acuerdo bajo la mesa. Los opinólogos también se equivocan cuando dicen que FP ha perdido. Perderemos algunos congresistas, pero nos fortalecemos en apostar por la institucionalidad de FP.

Usted dice que no fueron parte de ninguna componenda, pero 10 congresistas fujimoristas no votaron a favor de la vacancia. ¿Cuál es la responsabilidad de FP?

Yo no estoy diciendo que la vacancia fue negociada por el indulto porque no tenemos pruebas. El presidente dio una entrevista con un medio internacional el mismo 21 de diciembre (fecha de la sesión de vacancia) y dijo que la oposición no lograría vacarlo, o sea, que ya lo sabían. ¿Entonces cuál fue el beneficio, qué acordaron? Los que tienen esa respuesta son el presidente, la premier y los congresistas que conversaron con las bancadas. Aquí el único beneficiado, y el premier en la sombra, es Jorge del Castillo porque él ha puesto a varios ministros. El presidente PPK negoció mantenerse en su cargo. ¿Qué le dio a cada uno? Eso no lo sé.

¿Cree que PPK tuvo la intención de otorgar el indulto para dividir a FP?

Desde el inicio de su mandato él decía que quería jalarse a 30 o 35 congresistas, y lo ha logrado. Su intención era partir a la bancada. Algo les ha tenido que dar, negociar u ofrecer a los 10 congresistas para jalárselos, por eso es que están en un proceso disciplinario. Nosotros no les creemos que votaron así por la gobernabilidad.

¿Por qué no les creen?

Si fuera así, hubiesen votado a favor de la vacancia por los vínculos del presidente con Odebrecht. Y cuando dicen que fue un voto de conciencia, tampoco les creemos. El voto de conciencia es autónomo e independiente. Ellos se han reunido, han coordinado. Eso ya es un direccionamiento.

El liderazgo de Kenji ha crecido. Él lidera a estos 10 congresistas que piensan distinto.

Sí. Él es el que ha llamado, él es el que ha hecho los lobbies, el que ha coordinado con ellos, el que ha decidido la votación... Porque en las entrevistas que ellos dan, dicen que su líder es Kenji, que lo que decida él ellos van a hacerlo. Entonces ellos son unas marionetas, no piensan. ¿De qué voto de conciencia están hablando? Nosotros no tenemos temor de perder 10, 20 o 30 congresistas. Si tenemos que perder eso, lo perderemos, pero nos quedaremos con las personas que son leales al partido. Se sienten cómodos de hablar afuera, pero en la interna no tienen el coraje para hablar la verdad.

¿Alberto Fujimori fue determinante para que todos los congresistas fujimoristas logren una curul en el actual Parlamento?

Yo supongo que sí, porque seríamos irresponsables al decir que no, pero también tenemos que saber guardar el respeto a nuestra lideresa, que es Keiko Fujimori. Eso no quiere decir que Alberto Fujimori sea menos o más. Él, en su momento, fue el líder que inició esta corriente, el que puso la base. Nuestra presidenta ha puesto la estructura. ¿Quién dio la cara cuando hablaban de la A hasta la Z de Fujimori? Fue Keiko, una jovencita de 17 años. ¿Acaso Kenji defendió a su padre? No, estuvo callado, siempre detrás.

¿Qué lectura le da a las cifras de Datum en las que Kenji figura como el líder político con mayor aprobación, por encima de Keiko?

Es una foto del momento porque estamos en esta situación.

¿Cree que existe la posibilidad de que haya una división en el fujimorismo y una facción se separe?

En política todo puede pasar. Definitivamente hay algunos que quieren al ingeniero, otros a Kenji, y un grupo mayoritario que reconoce el trabajo de nuestra lideresa. Yo creo que, a medida que se vayan calmando las aguas, la ciudadanía, que siempre le ha dado el respaldo a nuestra lideresa y al partido, lo seguirá haciendo.

¿FP sí podría existir sin Alberto Fujimori?

Nosotros estamos sin Alberto Fujimori porque él no es parte del CEN de FP. Él está indultado por un problema de salud coronario, porque está en riesgo su vida. Entonces, yo no veo que el ingeniero pueda hacer política porque eso trae estrés, enfrentamientos.

Pero él ya se expresó políticamente por Twitter.

Él vive de política, es su ADN. Pero creo que, en la balanza entre hacer política y cuidar su salud y su vida, él decidirá por su salud. Por eso se le ha dado el indulto.

AUTOFICHA



- “Soy vocera alterna de la bancada de Fuerza Popular (FP). Estudié Enfermería en la Universidad Ricardo Palma, tengo una maestría en Investigación y Docencia Universitaria y un doctorado en Salud Pública en la UIGV. Soy miembro titular del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente del Congreso”.



- “Yo también he perdido en la interna muchas veces, pero por eso no voy a hacer mi pataleta y me voy a ir. Tenemos que respetar los acuerdos. Por ejemplo, en esto de la exoneración del impuesto para los repuestos de aviones, perdimos en la bancada y respetamos el acuerdo”.



- “El mismo 21 de diciembre, en la sesión de vacancia en el Parlamento, se habló no solo del indulto, sino de clientelaje, de fajines. Muchas cosas se han comentado en el Congreso, pero no hay ninguna evidencia. Mientras no haya pruebas de qué es lo que se negoció y se intercambió, el tema queda ahí”.