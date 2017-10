Milagros Salazar pide que en textos escolares se incluya el terrorismo

La última encuesta de Datum, refleja que el 57% de la población cree el ministro de Educación, Idel Vexler, continuará con la reforma educativa. Milagros Salazar, vocera de Fuerza Popular (FP), opinó que se debe fortalecer la currícula de acuerdo a las regiones, y en ello hizo énfasis en que se incluya el tema del terrorismo.

“En los textos escolares se habla muy poco de terrorismo, o está sesgado. Cuando nosotros, en semana de representación, hemos ido y preguntado a los niños sobre el terrorismo o quién fue el causante, no saben”, precisó.

Cabe destacar que –según Datum– el 80% de los encuestados cree que el no gobierno no está preparado para un eventual rebrote de este flagelo. Salazar asegura que esto responde a que hay muchos jóvenes a los que no les informan esta historia.

Finalmente, la vocera de FP argumentó que si el 34% de los entrevistados opina que debió cambiarse a todo el gabinete, la ministra Mercedes Aráoz debe tomarse su tiempo en evaluar el desempeño de las carteras. “Ella tiene el poder de hacer los cambios que el país requiere y las encuestas lo dicen”, acotó.