Milagros Salazar: "Quien pide puestos de trabajo, debe ser denunciado"

Ante las declaraciones del gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz , quien, en entrevista con Perú21 , señaló que hay congresistas en Fuerza Popular que piden puestos de trabajo para los militantes de la agrupación, la vocera alterna del bloque Milagros Salazar señaló que, de ser cierta la denuncia, estos casos deben ser denunciados.

"Quien pide puestos de trabajo, debe ser denunciado. Cualquier congresista que esté pidiendo esto como favor, inmediatamente debe ser demandando", expresó la legisladora a Perú21 .

No obstante, Salazar cuestionó que el gobernador de Ica no haya realizado la acusación formal contra sus colegas de bancada presentando las evidencias de lo que ha afirmado.

Fernando Cillóniz también expresó a este medio que otros parlamentarios que han pedido favores serían César Segura y Miguel Elías , ambos de Fuerza Popular .

"Lamento que descalifique a los congresistas sin tener evidencias, porque las cosas se hablan con pruebas; las autoridades no pueden defender su gestión con críticas", resaltó Milagros Salazar .

DESCARGO

Por su parte, César Segura rechazó las acusaciones de Cillóniz y expresó que estas nacen porque él ha iniciado una labor de fiscalización contra el gobierno regional de Ica.

"En Fuerza Popular no se blinda a nadie y yo empecé a denunciarlo. Por ahora no realizaré mi demanda por difamación porque no tengo tiempo para eso", comentó.