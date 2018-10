Milagros Salazar ofreció disculpas públicas al presidente Martín Vizcarra [VIDEO]

Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular , ofreció disculpas públicas al presidente de la República Martín Vizcarra tras calificarlo como "traidor y malnacido" en el chat 'La Botica'.

En diálogo con El Comercio, la parlamentaria naranja aseguró que no es la primera vez que solicita las disculpas al mandatario peruano. Asimismo, reiteró que no cometió ninguna falta ética y que sus conversaciones en el chat 'La Botica' con otros integrantes de Fuerza Popular pertenecen al ámbito privado de la bancada.

“Yo lo primero que he dicho es que yo no he cometido ninguna falta ética y no he cometido ningún delito. Ha sido una conversación interna, que debió quedarse en la interna”, señaló la congresista.

“También he manifestado que yo retiro las palabras que están en ese post y (pido) las disculpas del caso. Eso ya lo he dicho. Yo no entiendo por qué nuevamente siguen insistiendo en algo que yo ya lo dije”, agregó.

"NO DESCONTEXTUALIZACIÓN"



Por otro lado, Salazar restó importancia a la denuncia que hará la bancada de PpK en su contra ante la Comisión de Ética.

“Falta ética es cuando en mi ejercicio a nivel público digo algo en contra de cualquier persona, no solo contra del presidente. Y eso ha sido en el ámbito privado y yo lo que pido es que no descontextualicen y que no hagan un direccionamiento para callar los temas importantes del país que es la gran corrupción”, sostuvo la parlamentaria.

