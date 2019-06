Milagros Salazar tras denuncia de nepotismo: "Me pongo a disposición de la Comisión de Ética"

La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) afirmó que se pondrá a disposición de la Comisión de Ética en caso se decida iniciar investigación en su contra por la contratación de su sobrino en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento.

"Me pongo a disposición de la Comisión de Ética para las investigaciones que resulten pertinentes por caso de presunto nepotismo", escribió en Twitter.

La legisladora se pronunció luego de que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, considerara que su caso debe investigarse por las instancias correspondientes en el Parlamento.

"Tendrá que investigarse y van a ser las instancias internas del Congreso y el procurador quienes hagan las denuncias respectivas y que se investigue este tema", dijo a la prensa.

A raíz de ello, Milagros Salazar manifestó que desmotrará que no tiene responsabilidad en los actos que se le imputan

"Ahí (en la Comisión de Ética) demostraré que no tengo responsabilidad. Este cargamontón es una venganza de quienes se corren de ser investigados. No me doblegarán", aseguró.

El último domingo, un informe de Punto Final reveló que Ezrra Joel Meléndez Salazar, hijo de Giuliana Salazar de la Torre, hermana de la congresista fujimorista fue contratado en una comisión del Congreso.

Fue el mismo presidente del grupo de trabajo, Carlos Ticlla, quien solicitó la contratación de Meléndez Salazar en agosto de 2018.

Tras ello, Milagros Salazar reconoció que sí se trataba de su sobrino, pero dijo que “no sabía” si trabajaba en el Congreso.

"Yo respondo por mí, no respondo por una segunda persona. Yo no contrato al personal, así que yo no sé. Yo desconozco ese proceso. Yo no sé qué es patrocinio ilegal. Y yo respondo por mi despacho, no por otras personas", indicó.