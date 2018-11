La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular), integrante de la Comisión de Ética Parlamentaria, aseveró esta tarde que en dicho grupo de trabajo no se "trata a los 130 congresistas por igual", en relación a la denuncia en contra de su colega de bancada Moíses Mamani , acusado de presuntos tocamientos indebidos.

La legisladora cuestionó que la presidenta de la comisión Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) no haya actuado de manera similar con su colega de bancada Carlos Bruce por una denuncia de presunto maltrato laboral en sus restaurantes.

"[Me] molesta la doble moral de los congresistas que dicen la ética, pero solamente la ética para mis enemigos, pero para mis amigos no digo nada, eso no puede ser posible. Aquí se tiene una doble moral y no se trata a los 130 congresistas por igual", sostuvo en su intervención.

"Así como usted ha incorporado esta denuncia de oficio, no haya incorporado la denuncia para el congresista Carlos Bruce que es una denuncia muy delicada [sobre sus restaurantes]", le dijo a la titular de la Comisión de Ética Parlamentaria.

La parlamentaria lamentó, en esa línea, que el presidente Martín Vizcarra se haya pronunciado sobre el caso de Moisés Mamani y no haya dicho nada respecto al caso de un legislador oficialista.

"He escuchado al presidente Vizcarra que me vuelve a decepcionar porque él ha dicho que se investigue al congresista Mamani y que se de la máxima sanción, pero no he escuchado absolutamente nada de un congresista de su bancada, nadie dice que sea culpable, pero esta denuncia merece una investigación", señaló.

"Creo que la ética debe ser para todos los 130 congresistas", remarcó Salazar.