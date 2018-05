Milagros Salazar: "Me sorprende respuesta de Luis Galarreta sobre la prensa"

La vocera alterna de Fuerza Popular , Milagros Salazar , mostró su sorpresa por las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Galarreta , quien, en tono de amenaza hacia la prensa por sus críticas a la compra de televisores y frigobares, señaló que el Parlamento aprobará una “ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros”.

“Me sorprende la respuesta que ha tenido nuestro presidente (Luis Galarreta), me parece que no ha sido la mejor porque él siempre es muy cortés con la prensa, da la cara y cuando ha tenido que aclarar un punto lo ha hecho”, expresó Salazar.

“Por lo menos a mí y a muchos congresistas de diferentes bancadas nos ha sorprendido la forma como contestó Lucho, que no es lo usual. Mi posición es que él, en su momento, dará una explicación y se rectificará si corresponde porque no he estado en el contexto, no sé por qué y en qué sentido lo dijo. No da un buen mensaje", insistió.

Salazar evitó interpretar los motivos que llevaron a Galarreta a lanzar ese tipo de afirmaciones y enfatizó que el titular del Congreso “tendrá que explicar sus motivos”.

“ El tendrá que responder (…) No puedo defenderlo a él, ni puedo saber en qué contexto y por qué dijo eso, no puedo interpretar ”, insistió la congresista en Canal N.

El lunes, en Chimbote, Galarreta cuestionó a la prensa por informar sobre las compras del Parlamento y no encontró otra manera que haciendo referencia a la autógrafa de ley, observada por el Ejecutivo, que plantea prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

"De todas maneras" se aprobará esa norma, exclamó el presidente del Congreso a los periodistas que le preguntaban si no se mostraba frivolidad con esas adquisiciones cuando aún no avanza la reconstrucción en el norte del país.

Las declaraciones del presidente del Congreso merecieron el rechazo del Consejo de la Prensa Peruana , que, en un comunicado, advirtió que constituyen una agresión directa a los medios de prensa y a la libertad de expresión.