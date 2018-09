Milagros Salazar: "Keiko Fujimori no se ha reunido con ningún juez"

La congresista fujimorista Milagros Salazar se pronunció sobre las declaraciones que hizo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien afirmó que no se reunió a solas con el suspendido juez supremo César Hinostroza.



"Ella ha sido absolutamente clara, no se ha reunido con ningún ningún juez. Entonces no se ha reunido a solas con ningún juez de cualquier región", afirmó Milagros Salazar en declaraciones a RPP.



"La pregunta es puntual: si había una reunión con el señor Hinostroza a solas en el marco de una llamada y lo que se ha conjeturado en relación a estos audios. Entonces ella ha sido precisa y categórica de que no se ha reunido con él", agregó.

La congresista se refirió a las declaraciones que hizo Fujimori en una entrevista a El Comercio, donde se le preguntó por qué no reconocía que se reunió con César Hinostroza. "Nunca he tenido una reunión a solas, con Hinostroza o algún juez supremo", señaló textualmente la ex candidata presidencial.

Además, sostuvo que con la declaración de Hinostroza, quien aseguró que la 'Señora K' es el congresista Miguel Torres, corresponde ahora una "investigación seria y transparente".

"Yo tengo entendido que el congresista Miguel Torres va a dar su versión, él va a sustentar. Lo importante es que se tiene que aclarar y se tiene que ver en el marco de qué se habló y quién es la supuesta 'señora K' para ver responsabilidades", señaló.

-Referéndum-

Salazar también señaló que hay un cambio de rumbo respecto a las recientes declaraciones del presidente Martín Vizcarra sobre la posibilidad de recolectar firmas en caso el Congreso de la República aplace con "tiempos exagerados" el referéndum.

"Sobre las declaraciones del presidente, está cambiando de rumbo y sigue con el referéndum, pero para la recolección de firmas. Yo creo que eso no contribuye a nada con lo que todos queremos", precisó la parlamentaria.

"Yo no podría interpretar la actitud del presidente porque no sé qué es lo que pensará. No sé si es su pensamiento o el de un grupo de personas interesadas que siempre quieren jalar agua para su molino", agregó.



En ese sentido, sugirió al mandatario "no escuchar tanto a su entorno porque no contribuye nada a la estabilidad del país" y el costo político lo asumirá él.

"¿Qué ciudadano no va a estar contento de que se haga una reforma judicial o política? Creo que no hay nadie que pida lo contrario pero eso no genera trabajo ni seguridad. Eso no mejora la reconstrucción", argumentó.

Luego, la legisladora aclaró que pese a las consideraciones que su bancada señala en relación al referéndum y la reforma política, han manifestado que sí llevarán a cabo la reforma.



"Ya el Congreso y nuestra lideresa han manifestado que nosotros estamos comprometidos en hacer la reforma. Yo estoy segura que nosotros vamos a demostrar el compromiso", finalizó.