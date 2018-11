Milagros Salazar sobre citación a aeromoza: "¿Por qué creerle a una sola parte?

La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) justificó esta mañana la citación a la aeromoza de la aerolínea Latam Perú que denunció a su colega de bancada Moisés Mamani por tocamientos indebidos en la Comisión de Ética Parlamentaria.

"Por supuesto que tiene que acudir. Si hay una denuncia, se tiene que escuchar a las dos partes. ¿Por qué creerle a una sola parte y por qué no darle derecho [a la otra]? Eso implicaría no respetar el debido proceso", cuestionó Salazar en diálogo con la prensa.

"Ella, así como ha denunciado, también tendrá que demostrar, contar los hechos para que nosotros tengamos a bien ver las evidencias y se tenga que sancionar al congresista si corresponde", señaló.

RESPETAR INTIMIDAD DE AEROMOZA



Cuestionó, en ese sentido, que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pretenda que la señora que denunció a Mamani no acuda a dicho grupo de trabajo para dar su testimonio.

Como se recuerda, ayer, a través de Twitter, el MIMP pidió al Parlamento que evite revictimizar a la trabajadora de la aerolínea y "respetar el derecho a la intimidad de la aeromoza", alegando que la Comisión de Ética podía "solicitar copia de sus declaraciones a la Fiscalía".

Evitemos la revictimización. Solicitamos al @congresoperu respetar el derecho a la intimidad de la aeromoza que denunció a congresista. Comisión de Ética puede solicitar copia de sus declaraciones a @FiscaliaPerupic.twitter.com/4JLMepinkz — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) 27 de noviembre de 2018

En esa línea, Salazar sostuvo que este ministerio no la representa; puesto que, su pronunciamiento sobre la agresión que sufrió Keiko Fujimori por parte de Carlos Galdós fue "tenue".

"Lamento que el Ministerio de la Mujer tenga esa posición, porque para un agravio a Keiko Fujimori no se ha pronunciado, solamente [ha emitido] un pronunciamiento tenue, y para otros casos sí se pronuncia. Entonces ese Ministerio de la Mujer no me representa a mí", manifestó.