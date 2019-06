Salazar niega haber faltado el respeto a exfuncionarias del Minedu: "Soy enérgica cuando tengo que serlo"

La presidenta de la Comisión de Educación del Parlamento, Milagros Salazar (Fuerza Popular), consideró que no maltrató a dos funcionarias del Ministerio de Educación durante una sesión y señaló que ambas profesoras le faltaron el respeto al grupo de trabajo congresal y a sus integrantes.

Como se recuerda, un video muestra el trato que recibieron la ex jefa de la Dirección de Educación Secundaria Patricia Gastulo Huaytalla; y la ex directora de educación Primaria de la Dirección Básica Regular Jessica Simón Valcárcel en dicha comisión el pasado 22 de mayo.

"No son docentes, son funcionarias. Se les invitó en su calidad de directoras de educación básica de primaria y secundaria. No son docentes, sino responsables de la edición de textos en el nivel primario y secundario", expresó a los periodistas.

Salazar aseguró que a ambas se les entregó una invitación para asistir a la comisión con los ejes temáticos y las preguntas que ambas debían responder.

"Me parece una falta de respeto […] que los funcionarios que se les invita con un documento de todos los puntos que deben responder, cuando se les hagan las preguntas digan: 'no sé', 'no recuerdo', 'son tantas personas'. Eso me parece una falta de respeto a la comisión y una pérdida de tiempo. Estamos con los tiempos ajustados", señaló.

"La comisión de investigación no es una comisión como la de Ética. Aquí son preguntas y respuestas […] La dinámica es: la presidenta pregunta y ustedes responden lo que se pregunta, no pueden ampliarse, dilatarse porque hay un cuestionario de preguntas que se les entrega", agregó.

En ese sentido, Salazar dijo que no hará un mea culpa y reiteró que las funcionarias sabían las preguntas y los contenidos que se iban a abordar aquel día en la Comisión de Educación.

"No [hago un mea culpa], definitivamente que asuman su responsabilidad. Soy enérgica cuando tengo que serlo. Si yo le hago la pregunta, tiene que responder puntualmente […] Es la dinámica de la comisión […] No les he faltado el respeto", finalizó.