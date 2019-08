Milagros Salazar: "Estuve cerca a Heresi y no escuché ningún agravio hacia Oliva"

La vocera titular de Fuerza Popular, Milagros Salazar , aseguró que no escuchó "ningún agravio" de parte del segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, hacia el legislador Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) durante la Junta de Portavoces realizada este miércoles.

"Sin estar ahí llegando tarde quieren poner la agenda [los oficialistas]. El congresista [ Oliva] se exaltó, entonces, ahí se originó un roce y el congresista Heresi llamó al orden y para evitar mayor enfrentamiento levantamos la sesión. Yo he estado cerca al congresista Heresi y yo no he escuchado ningún agravio", sostuvo en una entrevista con Canal N.

Más temprano, el parlamentario Alberto Oliva denunció a Salvador Heresi, ante la Comisión de Ética Parlamentaria por faltarle el respeto durante la sesión de la Junta de Portavoces de hoy. El oficialista indicó que Heresi se refirió a su persona con "una frase irrepetible, ofensiva y soez".

En ese sentido, Salazar consideró que con este tipo de hechos la bancada oficialista busca "sabotear la Junta de Portavoces" para que no se "lleguen a acuerdos" y el Parlamento no pueda avanzar en el debate de proyectos importantes.

Cuestionó que los legisladores de Peruanos por el Kambio piden la Comisión de Ética, cuando esta le corresponde a Fuerza Popular, pero por un acuerdo se mantiene bajo la presidencia de Janet Sánchez (Contigo) quien renunció al oficialismo en julio.

"Clemente Flores y Alberto Oliva insistieron en reclamar la Comisión de Ética que no les corresponde. Entonces, nosotros hemos tenido un acuerdo de Junta de Portavoces que en la siguiente sesión lo vamos a definir, pero mientras tanto continúa como corresponde de acuerdo a lo acordado en la gestión anterior", señaló.

"Lo que quieren es sabotear la Junta de Portavoces, quieren insistir en algo que no corresponde, nosotros [Fuerza Popular] también quisiéramos tener la Comisión de Ética, pero tenemos que respetar los acuerdos", indicó.