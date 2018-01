Milagros Salazar: “No pueden hablar de marginación cuando quieren un trato diferenciado para Kenji”

La congresista Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular (FP), dijo a Perú21 que en ningún momento la bancada apartó a los diez disidentes de las decisiones del grupo parlamentario, y agregó que “ellos no pueden hablar de marginación cuando quieren un trato diferenciado para Kenji (Fujimori)”.

“Todos nos tenemos que alinear. No puede haber un trato preferencial para uno u otro porque se crean resentimientos. Ellos dicen que los marginan, pero qué podemos pensar si tuviésemos que dar un trato especial a Kenji y a los otros 70 no”, declaró.

Asimismo, Salazar reconoció que el menor de los Fujimori obtuvo importante caudal de votos en las últimas elecciones generales, pero añadió que en razón de ello “ tiene una gran responsabilidad de honrar el apellido y ser más democrático”.

“No pueden hablar de democracia cuando no respetan acuerdos, no pueden decir que porque él tuvo 200 mil votos nosotros somos menos. No importa por cuantos votos tú entraste, lo que interesa es que todos somos congresistas. Así yo tenga 20 votos y él 100 mil, igual somos congresistas y tenemos los mismos derechos y deberes”, acotó.