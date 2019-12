La integrante de la Comisión Permanente Milagros Salazar aseguró que el gobierno del presidente Martín Vizcarra “se ha llenado de puros moqueguanos” que están demostrando incapacidad en los puestos que vienen ocupando.

“El Gobierno se ha llenado de puros moqueguanos y están demostrando la incapacidad de ellos, porque recuerden que no solamente están en este ministerio [de Transportes y Comunicaciones], sino también hay varios moqueguanos y exgobernadores regionales en el Ministerio de Salud”, expresó.

No obstante, en diálogo con RPP Televisión, la integrante de Fuerza Popular aclaró que no se trata de desmerecer a dichos funcionarios por ser de Moquegua, sino que no cumplen con el perfil para ocupar dichos puestos.

"Está trayendo a sus amigos que no tienen una buena gestión, que no tienen el perfil para estar en esas carteras ministeriales y es por eso que al corte estamos viendo que la parte de la ejecución, mira cómo estamos", aseveró Salazar.

"No se trata de traer amigos, sino se trata de colocar personas que tengan el perfil para hacer una buena gestión, con eficiencia y eficacia, y lo que están demostrando es que trae a sus amigos que simplemente no tienen ningún beneficio para el sector y para la población", añadió.

Como se recuerda, el programa ‘Cuarto Poder’ reveló que tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua, de los 14 a los que la Contraloría halló presuntas responsabilidades por el irregular desembolso de S/ 41 millones para la construcción del hospital de esa región, trabajan en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que actualmente dirige Edmer Trujillo.

Se trata de David Mendoza Fernández, exjefe de Proyectos Estratégicos del gobierno regional, quien fue designado en marzo pasado como director general de Fiscalizaciones y Sanciones del MTC, con un sueldo de S/ 20.000, según el portal de Transparencia.

También está el caso de Jessica Gutiérrez Samo, exdirectora de logística; y de María Calderón Salas, extesorera del GRM. Ambas ahora trabajan bajo el régimen CAS para Provías Nacional, con una remuneración de S/ 9.930 y S/ 10.929, respectivamente.