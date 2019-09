La vocera titular de Fuerza Popular, Milagros Salazar, aseguró este jueves que el Gobierno dirige una persecución política en contra de Keiko Fujimori.

Lamentó que la Corte Suprema haya decidido mantenerla en prisión hasta el 30 de abril del 2020, pese a que "es la única que no ha recibido ningún dinero del Estado".

“Aquí definitivamente Keiko es una perseguida política, porque no hay una sola evidencia para que ella siga presa, y es lamentable eso porque es la única que no ha sido Gobierno, la única que no ha recibido ningún dinero del Estado está presa. (...) El Gobierno (está dirigiendo esta persecución política)”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

“Desde el momento en que el presidente Martín Vizcarra viene del Brasil en Año Nuevo a defender a estos dos fiscales, ¿Dónde está la autonomía? ¿Con qué derecho él viene a respaldar a estos fiscales? ¿El fiscal José Domingo Pérez no lo salvó del caso Chinchero?”, cuestionó.

En otro momento, Salazar aseguró que a ningún otro funcionario procesado se le ha “maltratado tanto como a Keiko Fujimori” y recordó que la excandidata presidencial fue la única que fue obligada a vestir un chaleco con la etiqueta de “detenida”.

“Vemos que Keiko Fujimori ha sido parte de este abuso del Poder Judicial y de algunos jueces que lamentablemente no están cumpliendo su función, está cediendo a presiones y no se está dando la justicia que todos queremos”, señaló.