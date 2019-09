La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, afirmó que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, es víctima de persecución política y que el proceso en el Poder Judicial “ya está digitado y direccionado” desde el Ejecutivo para “seguir forzando” su detención.

La congresista comentó así la decisión de la jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu, que se pronunció a favor de reducir a 18 meses la prisión preventiva contra la excandidata presidencial en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

“(Estoy) indignada, pero no me sorprende esta decisión. (...) Esto es una persecución política, yo me reafirmo categóricamente que aquí se está trabajando desde el Ejecutivo, la gente caviar y desde algunos malos elementos en el Poder Judicial para tenerla injustamente presa”, dijo a TV Perú.

Milagros Salazar señaló que en todo momento Keiko Fujimori “ha colaborado” con la justicia y que “nunca ha sido gobierno y nunca ha tenido un solo centavo del Estado”.

"Si a Keiko Fujimori le hacen eso, qué le pueden hacer a cualquier ciudadano que no tiene ningún respaldo. Es muy lamentable lo que está pasando en nuestro país y esto tiene que ver también con el Ejecutivo", expresó.

“El pedido de la casación no fue que dirima entre 18 o 36 meses, fue que le revoquen la prisión preventiva. Esta señora (jueza Susana Castañeda) estaba direccionada y lo único que quería era alargar la agonía, seguir maltratando a Keiko Fujimori, seguir vulnerando el debido proceso y seguirla teniendo como presa política”, agregó.

Por su parte, la congresista Luz Salgado (Fuerza Popular) calificó como una “tremenda injusticia” la decisión de la jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu, quien se adhirió a la sentencia en mayoría de los magistrados de la Sala que redujeron de 36 a 18 meses la prisión preventiva.

"Esta prisión preventiva es injusta para una persona que no ha sido gobierno, que no ha tocado un sol de los recursos de todos los peruanos como otros que sí, y sin embargo están en libertad o algunos ni siquiera han tenido prisión preventiva. Nos parece una tremenda injusticia", señaló.

“Hay mucha influencia de factores extraños que ejercen presión mediática y política para mantener en prisión a la principal lideresa de la oposición en cárcel”, subrayó.