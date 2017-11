Milagros Salazar pide a PPK que respete a ex presidente Alberto Fujimori

Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular (FP), lamentó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haya vuelto a referirse al tema del indulto al ex mandatario Alberto Fujimori porque esto provoca que algunos sectores de la sociedad civil ataquen a la bancada.

“Luego quieren hacer una marcha, se arman los colectivos, por las redes atacan e insultan, y siguen viviendo del pasado. Y nosotros no podemos vivir en el pasado, nosotros somos FP, somos un partido nuevo, donde tenemos una líder nueva. (...) Esto va dar pie para que empiecen a atacar al presidente (Fujimori) y empiecen los calificativos, y decir lo que se les ocurra y generar violencia verbal”, dijo a Perú21.

La parlamentaria pidió a PPK que cuando él decida hacerlo, que lo haga público y que en cada situación de crisis no esté tocando el nombre del ex jefe de Estado. “El ingeniero Fujimori se merece respeto, y que no lo estén utilizando para vapulearlo. Acá no se trata de lástima o pena, se trata de que su salud está en juego”, acotó.

También se mostró en contra que Kuczysnki haya hablado del indulto en Argentina “porque este es un tema interno, no es un tema internacional”, motivo por el cual no considera oportuno el comentario del presidente.

Salazar añadió que FP es un partido joven que “está apostando por la institucionalidad y por el país”, y que los responsables de las denuncias o delitos del pasado “han tenido la sentencia que les corresponde” y no tiene que ver con ellos.