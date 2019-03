Salazar: "Creo que a la interna tenemos que dar nuestras opiniones y no en público"

La congresista Milagros Salazar ( Fuerza Popular ) consideró este jueves que sus colegas de bancada deberían de dar sus opiniones a la interna de su agrupación y no en público porque "se presta para que" se cuestione la unidad del fujimorismo. En esa línea, aseguró respetar las críticas que realizó Rosa Bartra el lunes; sin embargo, dijo creer que se debe "pasar la página".

"Yo creo que cuando un congresista da su posición, es respetable. De repente no la compartimos, pero creo que a la interna tenemos que dar nuestras opiniones y cuando se tenga alguna sugerencia a los colegas deben hacerlo en la reunión y no en público, ¿no?, porque eso no es correcto pues también se presta para que se generen estas interpretaciones", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Nosotros siempre debatimos, consensuamos, votamos y nos alineamos. En el caso de la opinión de Rosa Bartra yo la respeto y lo que ella ha manifestado es en la gestión del Ejecutivo y podemos hacer un análisis largo de todas las cosas que no se han avanzado. Más allá de eso hay que pasar la página y salir adelante", señaló.

Como se recuerda, este lunes Rosa Bartra aseveró que el presidente Martín Vizcarra intenta tapar "su ineptitud" en el cargo trayendo a colación la cuestión de confianza en una entrevista el fin de semana.

POSTURA PROPOSITIVA



En otro momento, Salazar dijo que su bancada tiene buenas expectativas para la reunión del lunes con el primer ministro, Salvador del Solar, y aseveró que tendrán una postura propositiva para con lo que les vaya a decir el jefe del Gabinete.

"Nosotros vamos a tener una reunión para escucharlo al premier y en función a los temas que el proponga podemos hacer alguna sugerencia de qué plantear. En casa comisión hay proyectos que se están avanzando, hay temas que se tiene que tocar, esas observaciones o sugerencias se las vamos a dar si es que no las ha considerado en su propuesta", manifestó.

Más temprano, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, informó que la reunión de su bancada con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se llevará a cabo el lunes 1 de abril a las 4 pm.