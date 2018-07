Milagros Salazar considera un acierto salida del ex ministro Heresi para “cortar por lo sano”

Desde el fujimorismo también se han pronunciado por la salida del ex ministro Salvador Heresi al sector Justicia. La congresista Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular (FP), consideró un acierto de parte del mandatario Martín Vizcarra “buscar cortar por lo sano” y pedir la renuncia del oficialista ya que –dijo– podrían salir más audios que compliquen esta situación.

“Aparentemente no hay nada, pero si el presidente pide la renuncia, los ministros tienen que estar en disposición de hacerlo. Ahí no hay discusión que valga. La pregunta es si el presidente tiene mayor información de la que nosotros tenemos para que haya tomado esta decisión porque, de repente, hay otros audios que comprometan, eso no lo sabemos” , manifestó a Perú21.

También manifestó que “frente a esta situación, de un audio entre un magistrado cuestionado y el ex ministro”, ello “puede afectar la imagen del gobierno” justo ahora –precisó– que han presentado su Comisión de Reforma del Sistema de Justicia.

“Yo lo que leo entrelíneas, con esta decisión es que han buscado curarse en salud antes de que salgan otros audios. Aunque lo que hemos escuchado no da señas de ser algo incorrecto, lo mejor es dar un paso al costado y no contaminar al gobierno en esta lucha contra la corrupción”, añadió.

Cabe precisar que en un audio difundido por Panorama, se escucha al ahora ex ministro Salvador Heresi pidiendo un consejo al juez supremo César Hinostroza sobre un proyecto de ley. Esto motivó la salida del también congresista de Peruanos por el Kambio.

No olvidemos a Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza, víctimas del odio y el machismo.