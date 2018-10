Milagros Salazar tras calificativos al presidente: "No tengo por qué estar explicando"

Llamó "traidor" y "malnacido" al presidente Martín Vizcarra , pero no se retracta. La ex vocera de Fuerza Popular Milagros Salazar aclaró que no tiene por qué dar explicaciones sobre sus "conversaciones privadas" del chat La Botica que fueron difundidas esta tarde por IDL.

La legisladora lamentó que se haya hecho público el diálogo de 19 integrantes fujimoristas y reiteró que el propósito de estas acciones "es seguir teniendo un país con crisis y polarizado", pues no suma a objetivos de gobernabilidad y consensos.

"Creo que en el contexto uno puede internamente escribir como cualquier persona que lo hace con el hígado con la emoción y ya está. Lo peor es haber publicado una conversación política que lamentablemente la Fiscalía u otro estén filtrando este chat. No le voy a dar espacio a este manejo malintencionado que tiene IDL", señaló Milagros Salazar.

Pese a los calificativos de alto calibre, la congresista no siente que se hay "perturbado" el diálogo que sostuvo con el mandatario porque tuvo la intención —junto a otros colegas— de decir "basta de enfrentamientos y busquemos consenso".

"QUEDA AHÍ"



Milagros Salazar atribuyó como un "lenguaje interno" lo dicho al jefe de Estado y se negó en todo momento a dar mayores detalles. "Yo no tengo por qué estar explicando y mirar hacia atrás, miro hacia adelante", dijo al ser consultada por la prensa.

"Es una situación del momento que se dio internamente y queda ahí. nosotros estamos en otra etapa en otra página para traer consenso al país", reiteró.