Milagros Salazar: "No puedo asegurar que no se vayan más congresistas de Fuerza Popular"

Tras la anunciada renuncia de Daniel Salaverry a Fuerza Popular, la congresista Milagros Salazar manifestó hoy que no puede garantizar que otros miembros de su bancada sigan el camino del actual presidente del Parlamento.

"Cada uno tiene que tomar la decisión. Nadie está obligado a estar en un lugar donde no quiere estar. No puedo asegurar que no se irán más porque muchos dicen que nos aman, que son fieles , pero luego hacen lo contrario. Tendrán que explicar sus intereses", declaró la parlamentaria a la prensa.

Explicó que la moción de censura presentada por su bancada contra Salaverry, medida que provocó su salida del bloque político, se debe a que el legislador no cumplió con el Reglamento del Legislativo.

En la solicitud, la agrupación fujimorista argumenta que su medida se sustenta en el "ejercicio abusivo de su cargo (de Daniel Salaverry) en la dirección y conducción del Congreso".

"Ahora todos aplauden a Daniel Salaverry, lo que queremos es que analicen la censura y que evalúen si realmente no han cumplido el reglamento, esto no obedece a posiciones particulares", afirmó a Salazar.

Hasta el momento, ninguna otra bancada ha respaldado la moción interpuesta por Fuerza Popular.