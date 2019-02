Milagros Salazar sobre caso Héctor Becerril: "Nosotros no blindamos a nadie"

La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) negó que su bancada vaya a blindar al legislador Héctor Becerril ante un posible proceso en la Comisión de Ética, luego que una empresaria involucrada en las investigaciones del caso 'Los Temerarios del Crimen' lo acusara de recibir sobornos para intervenir a favor de la Constructora CRD Filial Perú.

“Nosotros no blindamos a nadie (…) Nosotros no somos mayoría en la Comisión de Ética, por lo tanto, ahí no hay ningún blindaje a ningún congresista incluido el congresista Héctor Becerril”, aseguró en diálogo con RPP.

Milagros Salazar indicó que, ante una posible denuncia contra de Héctor Becerril por este caso, harán la evaluación que corresponda y votarán de acuerdo a las pruebas que se presenten en el grupo de trabajo.

“Si hay alguna denuncia, evaluaremos, merituaremos y, si corresponde, nosotros votaremos a favor como en otros casos de Fuerza Popular también hemos votado para investigar a varios congresistas de nuestra bancada. Si hay elementos, se tiene que votar a favor y, si no hay elementos, no se vota a favor. Eso no es blindaje”, precisó.

El programa "Cuarto Poder" reveló el testimonio de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, quien sostiene que compró materiales valorizados en más de 74 mil soles para remodelar la casa de Héctor Becerril en Trujillo, a cambio de que la Constructora CRD se mantenga a cargo de la planta de tratamientos de residuos sólidos en Chiclayo.

Gonzales Yep reconoce haber pagado coimas y sostiene que estas se repartieron entre los hermanos de Becerril, dos ex regidores y el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien cumple prisión preventiva y es sindicado como el cabecilla de 'Los Temerarios del Crimen'.

“Es una denuncia delicada que tiene que ser investigada. Eso tiene un proceso. Que se ponga a derecho (la empresaria) y presente las evidencia que ella tiene en su poder porque eso tiene que ser corroborado y se tiene que determinar en un proceso judicial”, manifestó Salazar.