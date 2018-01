Milagros Salazar: "APP solo piensa en defender a PPK y César Acuña"

La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, cuestionó este jueves a su colega de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza, y le demandó "no victimizarse" alegando que la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa María Bartra, no es objetiva cuando se trata de investigar a su lideresa Keiko Fujimori.

Para Salazar, la postura de APP "es una estrategia" con la que esta bancada estaría demostrando que no quiere investigar los vínculos del presidente Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht ni, eventualmente, las relaciones que tendría su líder César Acuña con la concesión del proyecto Chavimochic, que también estuvo a cargo de la constructora brasileña.

"Es claro que APP solo piensa en defender a Kuczynski y a Acuña, si dicen que defienden la corrupciónción ¿por qué no votaron a favor de la vacancia? es que Marisol Espinoza es una vocera más de PPK, eso se puede notar en sus declaraciones cuando sale a defender a este gobierno", dijo en diálogo con Perú21.

Asimismo, la parlamentaria fujimorista aseguró que la eventual salida de Espinoza de la comisión Lava Jato "no afectará ni la imagen ni las indagaciones" que realice este grupo de trabajo. "Espinoza suele no acudir a las sesiones, ha faltado hasta diez veces, dice que tiene otras labores que hacer ¿cómo va a afectar su paso al costado si no se siente su presencia?", aseveró.

La legisladora descartó que haya "imparcialidad" de Bartra al conducir a la comisión y dijo que el trabajo del grupo parlamentario es esclarecer actos de corrupción de funcionarios. "Keiko Fujimori no ha sido funcionaria pública, no ha manejado recursos públicos, que dejen ese discurso de encubrimiento", sostuvo.

Esta semana, la bancada de Alianza para el Progreso solicitó al presidente del Legislativo, Luis Galarreta, la remoción de Rosa Bartra del cargo de la presidencia de la Comisión Lava Jato, pues consideraron que realiza las investigaciones bajo intereses políticos.