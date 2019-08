Salazar: Alejandra Aramayo deberá explicar críticas a Rosa Bartra

La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar , aseguró que en su bancada existen posiciones diferenciadas que son respetadas sobre la elección de las presidencias de las comisiones ordinarias del Parlamento para el periodo legislativo 2019-2020.

Lo hizo al comentar las expresiones de su colega Alejandra Aramayo , quien cuestionó su retiro de la Comisión Permanente y el desempeño que tuvo la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra -designada nuevamente en ese cargo- en la revisión de las reformas judicial y política presentadas por el Ejecutivo.

"(¿Rosa Bartra es obstruccionista?) No sé si obstruccionista, pero ni muy dialogante, ni muy articuladora es", afirmó Aramayo, en la víspera, en entrevista con Canal N.

“Nosotros somos 54 congresistas y cada uno de nosotros tenemos posiciones diferenciadas, pero democráticamente se ha elegido a todos los presidentes. Esperamos que procese y se respalde a los presidentes que han sido elegidos democráticamente”, comentó al respecto Salazar.

La portavoz fujimorista descartó que lo dicho por Aramayo represente una división en la agrupación, ya que cada legislador goza de "autonomía". En todo caso, dijo, Aramayo deberá explicar su postura al interior de la agrupación.

“Es su posición (la de Alejandra Aramayo) y ella lo explicará a la interna. Eso se maneja a la interna y nosotros siempre hemos tenido posiciones discordantes. (...) Cada persona tiene su autonomía y saludamos que cada uno tenga su posición. En democracia se da y en todos los partidos también se da”, defendió.

En la misma línea se mostró la congresista fujimorista Karina Beteta, quien precisó que todos “tienen la libertad” de expresarse libremente.

“Todos los congresistas tiene la libertad de poder expresarse libremente y, sin embargo, los trabajos que puedan mostrar para el bienestar del país, son lo más importante y (que) trabajemos todos juntos para que las leyes que salgan sean beneficiosas para todos los peruanos”, señaló.

Catadura moral

En otro momento, Milagros Salazar comentó que el expresidente Ollanta Humala no tiene “ninguna catadura moral” para sugerir al jefe de Estado Martín Vizcarra, que ponga una fecha límite al Congreso para decidir sobre el proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020.

“No me sorprendería que también salga (Alejandro) Toledo a pedirlo, no me sorprendería que salga Susana Villarán y todos los corruptos de Odebrecht, que todos ellos se junten y se alineen, que no tienen ninguna catadura moral para que pida esta situación (de cierre del Congreso)”, acotó.