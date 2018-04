Si bien aún no hay fecha, Fuerza Popular se reuniría esta semana con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, con miras a su presentación ante el Congreso, inicialmente, el 2 de mayo. La vocera de este bloque, Milagros Salazar, aseguró que tienen "toda la disposición para escuchar", pero prefirió no adelantar si le brindarán o no el voto de confianza.

"Nosotros siempre hemos tenido toda la disposición para escuchar, no puedo adelantar si se le dará la confianza, tenemos que ver qué es lo que proponen, cuáles son sus puntos principales para desarrollar en estos tres años que le quedan al gobierno", indicó en diálogo con Perú21.

Según dijo, el premier no puede plantear un discurso o metas que vayan "más allá del tiempo" que tienen para gobernar.

Salazar puntualizó que Fuerza Popular espera propuestas concretas a favor de la población, por ejemplo, en el campo de la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño costero, la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana y la reactivación económica.

La congresista no le cerró la puertas a un eventual pedido de facultades especiales para legislar a fin de agilizar la reconstrucción.

"Tendríamos que conversar y me parece saludable, desde mi punto de vista personal, porque aún no lo hemos conversado en la bancada, que se converse en relación a este punto tan crucial. Ya tenemos un año y dos meses y no se ha avanzado nada en reconstrucción y el propio presidente Martín Vizcarra así lo ha dicho", exclamó.

No obstante, enfatizó que se debe recordar que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski "se pidió facultades para A, pero hicieron B, C y D". "Si solicitan facultades que sea transparentes y se circunscriban a su pedido", insistió.