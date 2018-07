El congresista Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) dijo sentirse “indignado” tras ser mencionado por César Hinostroza y Antonio Camayo en un audio difundido esta tarde por IDL Reporteros .

Torres descartó haber recibido alguna recomendación y aseguró que no se contrató a la persona mencionada en el audio.

“Indignado. En un audio recientemente difundido, dos personas conversan sobre algo de lo que nunca me enteré. No recibí recomendación alguna. El Estudio del cual ya no formo parte ni recibió recomendación, ni contrató a la persona mencionada”, escribió en su cuenta de Twitter.

Vea también Pedro Chávarry avaló cierre del caso Madre Mía

Indignado. En un audio recientemente difundido, dos personas conversan sobre algo de lo que nunca me enteré. No recibí recomendación alguna. El Estudio del cual ya no formo parte ni recibió recomendación, ni contrató a la persona mencionada. — MIKI Torres (@MIKI_Torres_) 21 de julio de 2018

Como se recuerda, en el audio el hoy suspendido vocal supremo le pide a Camayo que hable con el congresista para que su hija ingrese al bufete de abogados Torres y haga prácticas preprofesionales.

"Esto es urgente, hermano, a ver si me da una mano. Escúchame. Quiero que le hables a 'Miki' para que en el Estudio Torres mi hijita Sandrita haga sus prácticas pues hermanito", le pide.