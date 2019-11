El titular del Ministerio de Defensa, Walter Martos, anunció este jueves que el Ejército peruano inició un proceso disciplinario contra el candidato al Congreso por el Apra, Mijael Garrido Lecca.

En declaraciones a Canal N, Walter Martos se pronunció sobre la sanción que le correspondería al exconductor de televisión, quien en varias entrevistas y charlas aseguró que era capitán del Ejército y ser líder de un pelotón en el Vraem, siendo estas aseveraciones una mentira.

MINISTRO DE DEFENSA SOBRE MIJAEL

“Respecto al candidato que me menciona, sí. Él se ha graduado con el grado de teniente. Es muy proactivo. Me dicen que ha contribuido en muchos viajes del Vraem. Así como él muchísimos oficiales de reserva son muy útiles para las Fuerzas Armadas no solo para el Ejército, pero eso no le da el derecho a que se le entregue un nuevo grado o para otorgar condecoraciones, esos derechos no los tiene”, sostuvo.

"El Ejército ya esta realizando un proceso basándose específicamente en la normatividad disciplinaria para ver este tema. Hay sanciones cuando hay comportamientos que no se apegan al reglamento que especifica el reglamento para los oficiales de reserva [...] Ya se tomarán las medidas que corresponden.”, manifestó.

Como se recuerda, el postulante al Parlamento también afirmó que comandaba un pelotón en el Vraem y que fue ascendido por “acciones distinguidas”, hecho que fue desmentido en una carta que publicó el sitio Útero.pe.

MIJAEL RESPONDE

A través de sus redes sociales, Mijael Garrido Lecca manifestó su total colaboración. "Estoy seguro de que todo quedará totalmente claro y explicado. Ello no distraerá mi campaña en favor de los ideales y principios que defiendo”, escribió.