El excongresista Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, señaló este viernes que están a la espera de que “aparezca” una entidad independiente que pueda dotar de “condiciones mínimas” la realización del debate de este sábado en Chota, Cajamarca, entre los candidatos a la Presidencia de la República Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“Estamos bajo el presupuesto de que si no es el Jurado, como ya ha manifestado, aparezca otra entidad independiente por completo y que pueda dotar de esas condiciones mínimas y de seguridad y, por supuesto, estar atentos a todas esas indicaciones que va a dar el Ministerio del Interior, que vayan a dar todas aquellas entidades que garanticen que no se está poniendo en riesgo ni la salud de los candidatos, ni la prensa y menos aún de la población de Chota”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

Torres señaló que la candidata Keiko Fujimori “no se corre” y que se tienen que establecer las medidas y reglas del evento electoral.

“Keiko no se corre, Keiko va a estar en la zona, en la región. Si me dices: ‘oye, tendrían que tomar algunas medidas’, por supuesto, o sea, sería una locura que se pretenda hacer un debate en condiciones donde no existan reglas mínimas, garantías y seguridad para los candidatos, para la prensa, para el pueblo de Chota”, refirió.

Asimismo, precisó que hasta el momento cuentan con información “confusa” sobre la participación de Pedro Castillo y consideró “importantísimo” que existan “reglas mínimas”.

“La información que tenemos es algo confusa. De nuestra parte no, en lo absoluto porque a cada excusa que el señor Castillo ha presentado, nosotros le hemos respondido con un ‘no importa, no hay problema’. Keiko Fujimori va a ir a debatir, Keiko no se corre y de hecho ella está saliendo hoy hacia la región Cajamarca”, dijo.

“Por supuesto que va a acudir a la convocatoria que se ha hecho, no obstante que el otro candidato ha decidido el lugar, la hora, el espacio, no hay ningún problema. Eso sí, lo que si creemos que es importantísimo es que existan reglas mínimas que den garantías, seguridad, no solo a los candidatos sino también a la prensa”, añadió.

