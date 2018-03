Miguel Torres sobre reemplazo del D.U. 003: “Que no nos presionen”

El congresista Miguel Torres salió al frente del reclamo de la ministra de Economía, Claudia Cooper, para que el Parlamento apruebe con celeridad la iniciativa del Ejecutivo que reemplaza al Decreto de Urgencia 003 con el fin de garantizar el pago de la reparación civil por parte de las empresas vinculadas con casos de corrupción.

“Que no nos presionen ni apresuren, ni nos quieran sorprender, siempre hay una salida alternativa; no nos vamos a asustar porque nos digan que vence el plazo”, declaró a Perú21 el ex titular de la Comisión de Constitución.

Según Torres, “más colaboración no puede existir” de parte del fujimorismo, y añadió que “las observaciones a la propuesta del Ejecutivo se han hecho con ánimo constructivo”.

“El lunes continuaremos el debate, es un tema complicado que requiere esfuerzo. El Ejecutivo lo pudo haber sacado solicitando facultades, pero no lo ha hecho porque sabe que han perdido legitimidad para gobernar” , comentó el parlametario.