Miguel Torres: "PPK no quiere hablar, está jugando con nosotros"

En un escenario político a la expectativa de lo que dirá Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht , el legislador Miguel Torres exculpa, una vez más, a Fuerza Popular de cualquier ilícito y centra su mirada en el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sobre este y otros temas coyunturales, conversó con Perú21.

¿Qué falta para que Fuerza Popular defina si apoyará o no la moción de vacancia contra PPK que plantea Nuevo Perú?

Lo que tenemos que continuar haciendo es evaluar el contenido de la propuesta. Hemos visto con buenos ojos que la moción se centre en temas de corrupción y no en el indulto a Alberto Fujimori. Y estamos verificando que el pedido no tenga que ver con un cuestionamiento al orden constitucional, sino a su respeto. Todavía tenemos que discutirlo dentro de nuestra bancada.

Su colega de bancada Mario Mantilla dijo que, en la última reunión de bloque, una mayoría de fujimoristas manifestó su apoyo a la vacancia.

Yo no diría una mayoría, me animaría a decir que hubo unanimidad. No se ha tomado una decisión, pero, por lo que hemos escuchado, se ratifica una posición que hemos tenido desde hace más de un mes, en la que decíamos que existían evidencias de que teníamos a un presidente que está en una situación de incapacidad moral permanente. Nada ha cambiado.

Sin embargo, no todas las bancadas apoyarán la vacancia. Acción Popular, por ejemplo, demanda la renuncia de Kuc-zynski.

Sea por renuncia o porque sea vacado, cualquier alternativa sería una buena noticia para el Perú, una persona incapacitada para gobernar no permitiría que el país salga a flote. Siempre hemos invocado a Kuczynski a que renuncie, una dimisión antes que una vacancia sería algo más expeditivo. Pero si el presidente no toma la decisión, eso no significa que debamos cruzarnos de brazos y esperar a que empiece a ver las cosas de manera adecuada.

El presidente PPK parece cercado por el Congreso y por Odebrecht.

No sé cómo el mandatario puede estar en una peor situación que esta. Tengo la sensación de que no vemos las cosas en su real magnitud. Ya el 21 de diciembre había pruebas y demostraciones de la incapacidad moral del presidente para distinguir lo bueno de lo malo, lo privado de lo público. Y con toda la última información que sale semana a semana, solo corrobora lo que se ha visto. No sé si es posible que el presidente pueda tocar más fondo.

¿La moción de vacancia se presentaría antes o después de que declare Jorge Barata?

Las alternativas todavía están abiertas. Que sea antes o después de lo que diga Barata, en verdad, no cambia nada en el tema de la vacancia.

¿Cree que ha sido una movida inteligente la decisión del mandatario de declarar después de ese interrogatorio?

No lo creo. A PPK se le va a complicar muchísimo su caso porque, luego de haberse comprometido a hablar con la comisión Lava Jato, ha puesto cualquier excusa para no dar las explicaciones correspondientes. No quiere hablar, se corre, tiene miedo de declarar, el presidente está jugando con nosotros.

¿Cree que con lo que diga Barata se definirá el futuro del gobierno?

El futuro de Kuczynski está claro, es alguien que está en incapacidad permanente, y que haya más o menos pruebas me es irrelevante. Estoy convencido de su situación.

¿Barata puede contradecir la versión de su lideresa? Marcelo Odebrecht dijo que su empresa apoyó a todos los candidatos.

El hombre puede decir lo que se le dé la gana. Estamos sumamente tranquilos porque, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, ni Keiko Fujimori ni Fuerza Popular han recibido algún financiamiento de parte de Odebrecht. Lo demás es pura especulación.

Por otro lado, como subsecretario de Fuerza Popular, ¿existe algún mea culpa por la división de su bancada?

Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero estoy muy orgulloso de cómo se ha procedido, porque más allá de buscar un número de congresistas, lo que me interesa es que estemos convencidos y nos mantengamos en la lucha contra la corrupción. Más que un mea culpa, estoy orgulloso de la decisión tomada.

¿Cree que pueda haber más legisladores que se distancien de la bancada?

Yo veo a las personas que nos hemos mantenido dentro del bloque. Creo que los 61 congresistas de Fuerza Popular estamos muy cómodos con lo que hacemos en la lucha contra la corrupción. No tengo temor de que se vaya algún otro legislador.

El bloque que lidera Kenji Fujimori, en comparación con ustedes, sí defiende la continuación del gobierno.

Es una pena que ellos se hayan alejado de Fuerza Popular, no coincido con la política de encubrir y apañar al presidente. Creo que se están equivocando, le están haciendo un daño al Perú, espero que reflexionen y, cuando se vea la vacancia, tomen una decisión más allá de intereses individuales y velen por los intereses del país.

¿Cómo toma la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de asistir a la Cumbre de las Américas?

Será un cumbre bien particular, tendremos a una persona a la que toda la región rechaza por las actitudes dictatoriales que tiene y por la manera en que somete a su pueblo. A mí no me gustaría verlo acá, preferiría que se quede en su casa a reflexionar.

Pero Maduro llegará al Perú por invitación del gobierno de PPK.

El tema de formalidades no puede ser una excusa para haberlo invitado. El gobierno pudo tomar una decisión distinta y lo sabe.

AUTOFICHA



- “Soy subsecretario del partido Fuerza Popular, abogado y he sido docente universitario en la especialidad de Derecho Tributario. Nosotros lo diremos una y otra vez, no hemos recibido dinero ni aportes de Odebrecht. Que entrevisten una o cien veces a Jorge Barata, no nos afecta a nosotros”.



- “El presidente nos ha mentido una vez más porque en el proceso de vacancia juraba y rejuraba que respondería a la comisión Lava Jato, y ahora vemos que no quiere hacerlo, y yo podría apostar a que después de que declare Barata tampoco querrá responder”.



- “Creo que el presidente tiene decidido no renunciar, pero por eso estamos viendo la alternativa de la vacancia, evaluamos si es una oportunidad adecuada o no. Pronto tendremos que tomar una decisión, porque es lo que el Perú pide, no quiere a un mandatario manchado por la corrupción”.