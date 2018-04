Miguel Torres Morales: "No hay luna de miel con Martín Vizcarra, hay confianza"

El congresista Miguel Torres perfila en esta entrevista lo que será la relación del nuevo gobierno de Martín Vizcarra con Fuerza Popular (FP) haciendo hincapié en que no dejará de lado su rol fiscalizador.

¿Qué responde Fuerza Popular ante el llamado del presidente Vizcarra para trabajar y dejar el odio de lado?

Recibimos con muchísimo agrado ese mensaje de esperanza que, sabemos, no lo dirige única y exclusivamente al Parlamento sino en general. Decirle de manera clara y contundente que creemos que la confianza entre los poderes se ha restablecido; ahora hablamos de una historia nueva, de una página nueva; que en Fuerza Popular va a encontrar una bancada responsable que busca el bienestar del país, pero que no va a renunciar a su rol fiscalizador.

¿Es suficiente el cambio de personas para que haya un cambio de actitud de FP?

Es mucho, no es suficiente. De hecho, terminará de fortalecerse la relación de confianza cuando el premier venga a presentar su plan de trabajo, cuando solicite el voto de confianza, cuando podamos escuchar y corroborar que este cambio de gabinete es en beneficio de todos los peruanos.

¿Con qué propuestas tendría que ir Villanueva para garantizarse el voto de confianza o este ya se da por descontado?

No. A mí me gustaría escuchar, de parte del premier, medidas claras en seguridad, lucha contra la corrupción, en el tema económico; en especial me interesa mucho lo que se refiere a la pequeña y microempresa. En el mensaje de asunción del presidente Vizcarra fue muy importante que hablara de la pequeña y mediana empresa, es una señal de que la visión está cambiando y, si es así, evidentemente lo vamos a aplaudir.

¿Apoyarán un pedido de delegación de facultades?

No lo hemos discutido en la bancada, en perjuicio de lo cual puedo adelantar mi posición de que sería total y absolutamente válido, incluso necesario. Teniendo en consideración que hablamos de un gobierno que tendrá menos de tres años y medio para ejecutar, es evidente que necesita agilizar algunas normas.

¿Sería en esos mismos temas de economía, lucha anticorrupción, seguridad...?

Sí, fundamentalmente eso, también educación, salud, que no fueron tocados en la primera solicitud de facultades...

Es un abanico bastante amplio. ¿Fuerza Popular va a ser tan generoso con el gobierno?

Es una posición de colaboración que se da cuando existe confianza entre poderes del Estado. Nuestra actitud será la misma que tuvimos al entregar facultades. No vamos a entregar un cheque en blanco. Si lo solicitan, seremos sumamente cuidadosos en poner límites a su labor y, al igual que en la primera oportunidad, la advertencia siempre estará dada en el sentido de que no vamos a permitir que den normas de contrabando. Hemos demostrado que no le corremos al trabajo y que hay capacidad para revisar cada decreto legislativo. Si hubo más de un centenar en la anterior administración y el 100% fue revisado, volverá a ocurrir, que no quede duda.

Juan Sheput ha dicho que el presidente se equivoca si cree ingenuamente en el apoyo del fujimorismo...

Nosotros vamos a apoyar no desinteresadamente, sino interesadamente. Cuando nos piden un apoyo y nos dicen que es en beneficio de los ciudadanos, no de un grupo, de amiguitos o de familias, ahí sí damos todas las facilidades...

Se ha dicho que FP apoya al gobierno porque no se puede dar el lujo de seguir apareciendo como obstruccionista y porque, finalmente, es la responsable de que Vizcarra haya llegado a la Presidencia.

Yo rechazo tajantemente que hayamos sido obstruccionistas. Si cumplir nuestra labor ha hecho que el gobierno nos coloque el cartelito de obstruccionistas, prefiero cumplir con la labor. No vamos a dejar de ser fiscalizadores, no vamos a dejar de representar a nuestros votantes ni a dejar de legislar; eso tiene que tenerlo todo el mundo muy claro.

¿Esa misma confianza que le tienen a Vizcarra se la tienen a César Villanueva?

He conversado con el premier. Me parece una persona con una formación sólida, con experiencia interesante y sobre todo muy respetuoso, que no entra en pullas, sabe respetar el peso de cada poder del Estado y, al igual que el presidente, habla con mucha humildad; eso es importantísimo en los políticos, a los que muchas veces los egos nos gana y lo que corresponde es recordar que estamos acá porque los ciudadanos así lo decidieron.

¿Le preocupa la presencia de gente de izquierda en el gabinete a cargo, incluso, de programas sociales?

No. De hecho, me preguntaron antes del nombramiento y yo dije que no pasaría nada, nadie está vetado y, más allá de posiciones personales de cada ministro, creo que tenemos muy claro que están ahí para ejecutar las directrices que dispongan el presidente y el premier. Tengo la esperanza de que se deje de lado el apasionamiento y las ideas que no ayuden al consenso.

¿A Edmer Trujillo, cuestionado por la compra de 30 mil módulos hoy abandonados en el norte, también le da el beneficio de la duda?

Es importante que valoremos que Edmer Trujillo está ahí (MTC) porque es de confianza directa del presidente. Sí lo exhortamos a dar las explicaciones del caso, pero es momento de escuchar las propuestas que tiene y ver en qué podemos ayudar.

¿Hay un plazo que se haya fijado FP? ¿Cuándo durará esta luna de miel?

(Sonríe). No hay ningún plazo ni nada por el estilo, tampoco una luna de miel. Lo que existe es un restablecimiento de confianza. Mientras la confianza se cuide por ambas partes, esto podría continuar hasta el último día de gobierno del señor Vizcarra.

AUTOFICHA:

* “Soy congresista y subsecretario general de Fuerza Popular. ¿Si aspiro a la presidencia del Congreso? Nunca lo he ocultado, pero no depende de mí, sino de la valoración que hagan mis compañeros... Si ellos me piden asumir esa responsabilidad, estaré muy contento y daré lo mejor de mí”.

* “(Sobre Kenji) me siento triste. Por más que no esté de acuerdo con sus decisiones, es mi amigo, y rezo por que se dé cuenta del mal que ha generado escuchar a personas maliciosas que buscan algún beneficio; a él le pido que reaccione, tendrá que asumir las consecuencias”.

* “Tuve la oportunidad de trabajar con Claudia Cooper, se lleva mi mayor respeto y reconocimiento. Entiendo que su salida fue por un tema político, pero me permitió observar que una persona técnica, que no quería entrar en la arena política, podía generar muy buenos resultados...”.