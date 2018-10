Miguel Torres asegura que la ley que beneficia a Alberto Fujimori "no es ilegal"

El congresista Miguel Torres ( Fuerza Popular ) aseguró que la ley aprobada en el Parlamento que beneficia a personas mayores de 65 años en prisión, como es el caso del expresidente Alberto Fujimori , no es ilegal.

"No se ha hecho nada ilegal, la Mesa Directiva [del Congreso] no ha transgredido ninguna ley, ningún reglamento. Ilegalidad no ha habido", expresó.

En diálogo con RPP Noticias, afirmó que no se puede legislar con nombre propio. "De hecho, las normas parten sobre situaciones específicas, pero nada impide que se tome una experiencia en particular", refirió.

No obstante, Torres enfatizó que las leyes merecen ser analizadas y debatidas, pero el reglamento del propio Legislativo abre la posibilidad de aprobar normas basadas en casos particulares.

Finalmente, el parlamentario fujimorista dijo desconocer las coordinaciones que realizó Fuerza Popular con los voceros de las bancadas para la presentación del proyecto de ley, aprobado en solo 48 horas.

Como se recuerda, el Pleno del Congreso aprobó hoy una ley que establece la modalidad de ejecución humanitaria de la pena, a través de la cual los adultos mayores desde los 65 años podrán cumplir su condena en su domicilio, con un grillete electrónico.

El proyecto 3533, presentado por la congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), recibió el apoyo de 55 congresistas, 30 en contra y 2 abstenciones. Posteriormente, fue exonerada de la segunda votación.