Miguel Torres: "No he tenido relación de ningún tipo con los ex CNM ni César Hinostroza"

El congresista Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) descartó haber mantenido algún tipo de relación con los integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o con el destituido ex juez supremo César Hinostroza , como lo sugirió un reportaje difundido por "Panorama" este domingo.

"Yo lamento muchísimo que hipótesis como las descritas hayan sido difundidas por el Ministerio Público. Yo quiero ser claro y contundente. No he tenido relación ni he tenido relación amical con ningún miembro del ex Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM)", señaló.

"Solo he tenido reuniones oficiales. Se habla de que yo tengo una relación amical con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y eso es falso. Yo solamente me he reunido con ellos de manera oficial en dos o en tres oportunidades, nunca más", agregó.

En esa línea, Torres rechazó haberse reunido con el exconsejero Iván Noguera fuera de las dos reuniones oficiales que como legislador sostuvo con todos los demás integrantes del CNM.

Reconoció que con Hinostroza sí coincidió en un almuerzo y recordó que él mismo solicitó que se tome testimonio sobre lo que había ocurrido.

"Jamás he conversado con el señor Noguera, jamás le he escrito al señor Noguera. [...] Con el señor Hinostroza coincidimos en un almuerzo, pero nunca antes ni después de ese almuerzo tuve un nuevo contacto con el señor Hinostroza. También se ha señalado que yo he participado en una reunión con el señor Hinostroza y con Keiko Fujimori. Eso es falso", indicó.

"Lastimosamente tuve ese almuerzo, pero nunca antes y nunca después ni hablé por teléfono con él y no tengo ningún tipo de relación o vinculación con ellos. Una vez que salió esta noticia de la reunión y el almuerzo en el que coincidí con el señor Hinostroza fui yo quien solicitó que se tome testimonio sobre lo que había ocurrido en dicho almuerzo", manifestó.