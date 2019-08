Miguel Torres sobre retiro de la Comisión Permanente: "Espero una explicación de parte de FP" 

El congresista Miguel Torres ( Fuerza Popular) aseguró este martes que está esperando explicaciones por parte de su bancada sobre su retiro de la Comisión Permanente el último jueves.

Precisó que "no es que se muera" por integrar dicho grupo de trabajo, pero reconoció que aún no le han dicho las razones de dicho cambio.

"No sé las razones por las cuales he sido retirado de la Comisión Permanente. Yo me imagino que ahora en la reunión de bancada [ Fuerza Popular] deben estar dando las explicaciones del caso. No es que me muera por estar en la Comisión Permanente, pero sí estoy esperando alguna explicación de parte de mi bancada, estoy seguro que va a llegar", sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

El jueves pasado, Fuerza Popular decidió retirar de la Comisión Permanente a los parlamentarios Miguel Torres, Úrsula Letona y Alejandra Aramayo. En su lugar, la bancada fujimorista asignó a Carlos Tubino, Luz Salgado y Mario Mantilla.

Al ser consultado al respecto, Torres dijo no creer que el partido fujimorista se esté radicalizando tras la elección de Tamar Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación porque los "54 congresistas no están en la línea" de algunos parlamentarios más conservadores.

En otro momento, el legislador consideró que el Parlamento "no pondrá de lado" el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo para adelantar las elecciones al 2020 y lo debatirá con prioridad. Sin embargo, manifestó su postura personal en contra de dicha iniciativa y la calificó de "irresponsable".

"Tengo claro que esto es un tema un proyecto de ley del Ejecutivo que es de carácter de urgencia que evidentemente tiene prioridad frente a los demás no me imagino que la Mesa Directiva lo vaya a poner a un lado y veamos otros temas antes, la verdad es que no encontraría lógica", señaló.

"Creo que sí es necesario abordar este tema de una vez, de la manera más seria posible, con especialistas, trasparentarlo. Yo creo que es sumamente peligroso [el adelanto de elecciones], en primera instancia, no estoy de acuerdo. No me voy a cerrar, quiero escuchar el debate, pero creo que proponer el adelanto de elecciones es, por lo menos, algo irresponsable", agregó.