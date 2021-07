El vocero de Fuerza Popular y excongresista, Miguel Torres, manifestó que de estar en el lugar de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, él no se sentiría en condiciones de reunirse en persona con Pedro Castillo pese a que éste hizo en la víspera un llamado para reunirse con quien fue su rival en la segunda vuelta.

“[¿No sería conveniente que Keiko Fujimori se acerque a reconocer la victoria de Pedro Castillo?] Va a ser una decisión personalísima de ella. Va a tener que analizar la situación y tomar una decisión al respecto”, comentó en declaraciones a RPP.

“Si me preguntaras a mí, si yo estuviera en esa posición, aunque parezca difícil de entender mi posición, creo que no me sentiría en condiciones de poder ir a saludarlo por una razón muy sencilla. Creo que el hacerlo, si bien sería un tema protocolar, podría representar un insulto a las millones de personas que hoy sienten que verdaderamente algo muy raro ha sucedido”, añadió.

Pese a esto, Miguel Torres dijo que “podría ser favorable” que Pedro Castillo y Keiko Fujimori se reúnan pero para abordar una agenda en respeto a las empresas, las personas y la libertad de prensa.

“Si la reunión fuese para una agenda que permita destrabar las situaciones difíciles que estamos viviendo y permitiera lograr compromisos de respeto a los derechos de los medios de comunicación, de las personas, de las empresas, creo que debería asistir (Keiko Fujimori) a una reunión de trabajo. Creo que podría ser favorable”, manifestó.

Este lunes, luego de haber sido proclamado como presidente electo, Pedro Castillo, hizo una exhortación a Keiko Fujimori. “Invoco a nuestros contendores políticos, a la lideresa de Fuerza Popular, [a] que no pongamos más obstáculos para sacar adelante este país”, señaló.

De otro lado, Miguel Torres señaló que será decisión de los parlamentarios electos de su partido el definir si es que, el día que Pedro Castillo se presente ante el hemiciclo este 28 de julio, se ponen en pie o si toman alguna expresión en protesta.

“[¿Los congresistas deberían ponerse de pie ante la figura presidencial?] No es un tema que se haya discutido. Creo que siempre las formas son importantes [...] Creo que no habría ningún inconveniente. Sin embargo, esto también corresponde a una decisión de los mismo congresistas que deberán analizar en su fuero interno [...] Si tienen a bien manifestar su desacuerdo, que no llegue a la agresión física o verbal, están en la libertad de hacerlo”, indicó el excongresista fujimorista.

