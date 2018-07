Miguel Torres cuestiona negativa de PpK a postular a Mesa Directiva con Fuerza Popular 

La decisión de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) de no participar en una lista de candidatos a la Mesa Directiva del Congreso con Fuerza Popular sería, en opinión del legislador Miguel Torres , una expresión de "obstruccionismo".

"Lástima (lo acordado por PpK) en el sentido de que creo que toda Mesa Directiva debe buscar y anhelar ser multipartidaria, y que un partido diga:

'no voy a participar', no sé por qué me hace pensar en obstruccionismo. Creo que todos debemos estar para colaborar, ayudar, y espero que lo puedan reflexionar en estas semanas que quedan". declaró en el Palacio Legislativo.

En la víspera, el vocero de Peruanos por el Kambio , Gilbert Violeta, informó, tras una reunión de su bloque con el presidente Martín Vizcarra, que “la bancada acordó no participar en la Mesa Directiva con el fujimorismo" y que se mantendrán "en la idea de apoyar una lista alternativa a Fuerza Popular, porque consideramos que el fujimorismo le hace daño al Parlamento”.

Torres añadió, sin embargo, que si la intención es participar en una propuesta alterna "democráticamente me parece adecuado; (...) los votos definirán cuál es la Mesa Directiva " añadió.

El parlamentario añadió que por parte de Fuerza Popular se continúa haciendo el "máximo esfuerzo" para conseguir una "mesa multipartidaria" que es lo que, añadió, "debe tener el Congreso".



En esa línea, dijo que en la agrupación naranja todavía no se ha tomado una decisión sobre quién será el aspirante para suceder a Luis Galarreta en la presidencia del Parlamento y añadió que eso se definirá en las próximas semanas.